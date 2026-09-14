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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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79
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1 хв

Сукня на 25 років: вишуканий образ норвезької принцеси Астрід і хто його створив

Що пов’язує сукню норвезької принцеси, створену в Осло понад 60 років тому, з легендарним французьким домом Givenchy?

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Принцеса Норвегії Астрід

Принцеса Норвегії Астрід / © Getty Images

Минулого тижня норвезька королівська родина зазнала чергової великої втрати і це сталося лише через кілька днів після прощання з королем Гаральдом V. Старша сестра покійного монарха, принцеса Астрід, померла у віці 94 років.

У молоді роки Астрід безпосередньо була дотична до державних справ, адже поки її молодший брат не одружився, виконувала обов’язки першої леді країни. Відповідно молода принцеса мала вишуканий гардероб і багато суконь створювались для неї на замовлення.

1996 року Астрід подарувала низку своїх вбрань Національному музею мистецтва, архітектури і дизайну в Осло, які носила, коли виконувала обов’язки першої леді.

Вона замовила це вбрання на своє 25-річчя, і вона виставлена ​​в Національному музеї. Сукня була створена 1957 року в школі Мерта в Осло, але офіційний сайт музею пов’язує сукню з брендом Givenchy, тому, ймовірно, дизайн Модного дому був взятий за основу під час створення сукні швачками в Осло, або використовувалися викрійки бренду.

Сукня принцеси Астрід / фото: Nasjonalmuseet/Frode Larsen

Сукня принцеси Астрід / фото: Nasjonalmuseet/Frode Larsen

Сукня має широкі бретельки, пишну спідницю зі складками та велику квіткову вишивку.

Сукня принцеси Астрід / фото: Nasjonalmuseet/Frode Larsen

Сукня принцеси Астрід / фото: Nasjonalmuseet/Frode Larsen

Сукня принцеси Астрід / фото: Nasjonalmuseet/Frode Larsen

Сукня принцеси Астрід / фото: Nasjonalmuseet/Frode Larsen

Сукня принцеси Астрід / фото: Nasjonalmuseet/Frode Larsen

Сукня принцеси Астрід / фото: Nasjonalmuseet/Frode Larsen

Коментарі
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