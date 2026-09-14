Пєсков зухвало похвалився планами Кремля у війні: деталі

Путін і Пєсков. / © Associated Press

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Російська Федерація не припиняє цинічно брехати про нібито «успіхи» своєї окупаційної армії на фронті.

Чергову порцію брехні видав прессекретар президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков.

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З його слів, Росія буцімто «щодня покращує свої позиції» та нібито наближається до «виконання своїх цілей» у так званій «сво» — тобто у війні проти України.

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Також Пєсков повторив нічим необґрунтовані заявив про начебто «динаміку» окупантів на фронтах

Ба більше, твердить він, мовляв, так буде далі. Водночас представник Кремля традиційно замовчує реальну ситуацію на полі.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що Путін хоче більше, ніж Донбас, а тому намагається переконати США змусити Україну поступитися територією, яку росіяни не мають можливості захопити на полі бою. Водночас ЗСу демонструють здатність скаржувати ініціативу на стратегічному та оперативному рівнях, всупереч тому, що Москва зображує свою перемогу як неминучу.

Водночас у Кремлі наголошують, що вітають заклик Дональда Трампа припинити удари по енергетиці та підприємствах, пов'язаних із виробництвом дизельного пального.

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