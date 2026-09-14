РФ вдарила по місту посеред дня: горять автомобілі, є загиблий і поранені

© Associated Press

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Посеред дня 14 вересня російська армія атакувала Павлоград у Дніпропетровській області. Є загиблий і травмовані.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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«У місті виникла пожежа. Горять автомобілі», — наголосив чиновник.

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За словами голови ОВА, одна людина загинула. Кількість поранених зросла до п’яти. Усі потерпілі перебувають у лікарні. Стан одного із травмованих важкий.

Атака на Павлоград. / © Олександр Ганжа

Зауважимо, у Павлограді чергову повітряну тривогу було оголошено о 13:04. Військові попереджали про БпЛа курсом на місто.

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