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РФ вдарила по місту посеред дня: горять автомобілі, є загиблий і поранені
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Посеред дня 14 вересня російська армія атакувала Павлоград у Дніпропетровській області. Є загиблий і травмовані.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
«У місті виникла пожежа. Горять автомобілі», — наголосив чиновник.
За словами голови ОВА, одна людина загинула. Кількість поранених зросла до п’яти. Усі потерпілі перебувають у лікарні. Стан одного із травмованих важкий.
Зауважимо, у Павлограді чергову повітряну тривогу було оголошено о 13:04. Військові попереджали про БпЛа курсом на місто.
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