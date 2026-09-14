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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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647
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РФ вдарила по місту посеред дня: горять автомобілі, є загиблий і поранені

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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РФ вдарила по місту посеред дня: горять автомобілі, є загиблий і поранені

© Associated Press

Посеред дня 14 вересня російська армія атакувала Павлоград у Дніпропетровській області. Є загиблий і травмовані.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«У місті виникла пожежа. Горять автомобілі», — наголосив чиновник.

За словами голови ОВА, одна людина загинула. Кількість поранених зросла до п’яти. Усі потерпілі перебувають у лікарні. Стан одного із травмованих важкий.

Атака на Павлоград. / © Олександр Ганжа

Атака на Павлоград. / © Олександр Ганжа

Зауважимо, у Павлограді чергову повітряну тривогу було оголошено о 13:04. Військові попереджали про БпЛа курсом на місто.

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