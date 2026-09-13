Одещина пережила масовану атаку РФ: десятки постраждалих, серед них діти (фото, відео)

Наслідки російської атаки на Одещину / © ДСНС

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Російські війська у ніч проти 13 вересня атакували Одещину, застосувавши керовані авіаційні бомби та реактивні безпілотні літальні апарати. Унаслідок ворожих ударів по Одесі та області постраждали 24 людини, серед них двоє дітей.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За даними ДСНС, російські удари пошкодили багатоповерхові житлові будинки, складські та господарські споруди, а також автомобільний сервісний центр.

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В одному з житлових будинків пошкоджено фасад і скління, а також зазнали руйнувань квартири.

Наслідки російської атаки на Одещину / © ДСНС

Ще за однією адресою пошкоджень зазнали чотири житлові будинки. Там виникло незначне загоряння, яке рятувальники оперативно ліквідували.

Наслідки російської атаки на Одещину / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Одещину / © ДСНС

Водночас значних руйнувань зазнали складські приміщення, де після російської атаки виникли масштабні пожежі. Для ліквідації наслідків ударів на місця подій направили рятувальників.

Наслідки російської атаки на Одещину / © ДСНС

«Рятувальники ліквідували наслідки чергової масованої російської атаки, постраждали 24 людини, з них 2 дітей», — повідомили у ДСНС.

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Загалом до ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 120 вогнеборців. Рятувальники гасили пожежі та працювали на пошкоджених об’єктах.

Нагадаємо, напередодні, 12 вересня, російські терористичні війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, шестеро людей зазнали поранень.

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