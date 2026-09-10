Росія атакувала цивільний буксир на Одещині: є жертви

Стовп диму

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Російські війська вкотре атакували цивільне судноплавство в Одеській області. Внаслідок удару було пошкоджено буксир Tedy, який ходить під іноземним прапором.

Про це повідомило Міністерство розвитку, інфраструктури й розвитку України.

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Внаслідок російської атаки загинули двоє членів екіпажу — громадяни Азербайджану.

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Ще двоє громадян Азербайджану зазнали поранень. Постраждалих госпіталізували.

Іншим шістьом членам екіпажу, які також є громадянами Азербайджану, медичну допомогу надали на місці. Госпіталізація їм не знадобилася.

В Україні наголошують, що Росія продовжує атакувати цивільні судна та портову інфраструктуру. Такі удари створюють безпосередню загрозу для українських та іноземних моряків.

Українська сторона заявляє, що фіксує випадки атак на цивільне судноплавство та транспортну інфраструктуру й інформує про них міжнародних партнерів.

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Рідним і близьким загиблих висловили співчуття, а постраждалим побажали якнайшвидшого одужання.

Раніше російські безпілотники вночі 9 вересня атакували міжнародний пункт пропуску «Старокозаче» на Одещині, що розташований на кордоні з Молдовою. Унаслідок удару були пошкоджені об’єкти пункту пропуску та прилегла територія, виникли пожежі. Серед цивільних є загиблі та постраждалі: попередньо, двоє людей загинули, ще троє дістали травм. Через атаку роботу КПП тимчасово призупинили, а 16 людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань.

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