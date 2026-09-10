Смажені баклажани: як приготувати страву без зайвого жиру та смаком як гриби

Смажені баклажани

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Баклажани заслужено вважаються улюбленим овочем багатьох гурманів, проте під час смаження вони мають одну неприємну особливість — вбирають величезну кількість олії, наче губка. Простий кулінарний лайфхак допоможе змінити текстуру овоча, витратити мінімум олії та зберегти фігуру.

Головний секрет полягає у звичайному курячому яйці. Якщо перед смаженням покрити шматочки баклажанів злегка збитим яйцем, воно створить тонку захисну глазур. Ця оболонка не дозволить овочу напиватися олією під час приготування, завдяки чому страва виходить нежирною, ніжною всередині та з апетитною скоринкою ззовні. За смаком такі баклажани нагадують лісові гриби і виходять значно смачнішими за м’ясо.

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Секрети приготування смажених баклажанів

Два плоди загальною вагою близько 750 г очищають від плодоніжок і нарізають великим кубиком зі стороною приблизно 2-3 сантиметри.

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До баклажанів додають чайну ложку солі та трохи свіжомолотого перцю, ретельно перемішуючи все руками, щоб спеції рівномірно розподілилися. Солити на цьому етапі потрібно обов’язково, щоб овочі віддали зайву вологу. Після цього дають їм трохи постояти. Виділений сік зливають, щоб шматочки залишалися сухими.

Окремо виделкою збивають одне куряче яйце та ретельно розподіляють його руками по кожному шматочку баклажана, залишаючи постояти на 10-15 хвилин.

На розігрітій сковороді з олією обсмажують нарізану півкільцями середню цибулю на великому вогні. Цибулю не доводять до стану каші, а лише карамелізують до прозоро-золотистого кольору, щоб вона зберегла свою структуру та аромат. Готову цибулю збирають так, щоб ароматне лукове масло залишилося на сковороді.

У те саме ароматне масло викладають підготовлені баклажани. Постійно помішуючи на сильному вогні, домагаються появи красивої золотистої скоринки, під якою ховатиметься ніжна м’якоть. Наприкінці додають чорний мелений перець та за смаком досолюють.

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Отриманий гарнір можна подавати самостійно або перетворити на повноцінну ресторанну страву у вигляді теплого салату. До обсмажених баклажанів додають раніше приготовану цибулю, дрібно нарізану свіжу кінзу разом зі стеблинками для хрусту та великий подрібнений зубчик часнику для потужного аромату.

Як заправку використовують дві столові ложки сметани. За бажання для більшої схожості на жульєн суміш можна не знімати з вогню, а додати сметану прямо до сковороди й потомити ще кілька хвилин. У варіанті теплого салату свіжість часнику та зелені розкривається на повну силу, створюючи неповторний смаковий ансамбль.

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