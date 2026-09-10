Як правильно вибрати вершкове масло

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Вершкове масло з жирністю 72% і 82% часто стоїть поруч на полицях супермаркетів, але ці продукти відрізняються не лише цифрою на пакованні. Від жирності залежать смак, консистенція, поживність і те, як масло поводитиметься під час приготування їжі. Виробники та фахівці з безпеки харчування розповіли, яке масло краще вибирати для щоденного вживання — 72% чи 82%.

Чим відрізняється вершкове масло 72% від 82%

Головна різниця між цими продуктами — кількість молочного жиру. У маслі 82% його більше, тому продукт має більш насичений вершковий смак, щільнішу консистенцію та зазвичай краще підходить для випічки, кремів і страв, де важливий виражений аромат масла.

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Масло 72% містить більше води та, відповідно, менше жиру. Через це воно має трохи легшу консистенцію і може бути зручнішим для бутербродів. Водночас менша жирність не означає, що продукт автоматично стає кориснішим.

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Варто звертати увагу не тільки на відсоток жирності, а й на склад. Якісне вершкове масло виготовляють переважно з пастеризованих вершків. Якщо у складі є рослинні жири, це вже не класичне вершкове масло, а інший продукт.

Яке вершкове масло корисніше для здоров’я

З погляду калорійності масло 72% має перевагу: у ньому менше жиру, а отже, за однакової маси воно містить менше калорій. Проте різниця не настільки велика, щоб вважати його однозначно «здоровішим».

Масло 82% містить більше молочного жиру, а разом із ним — жиророзчинні вітаміни, зокрема вітамін А. Однак вершкове масло також є джерелом насичених жирів, тому надмірне його споживання небажане.

Отже, остаточної відповіді, що масло 72% або 82% корисніше для всіх, немає. Якщо важливі насичений вершковий смак і якість випічки, варто вибирати 82%. Для тих, хто хоче трохи зменшити калорійність раціону, практичнішим варіантом може бути масло 72%.

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Найважливіше — кількість. Навіть якісне масло краще вживати помірно, а під час вибору перевіряти склад, термін придатності та умови зберігання. Саме ці фактори важливіші для здорового харчування, ніж сама цифра на пакованні.

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