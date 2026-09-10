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- Шоу-бізнес
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Зірка серіалу "Емілі в Парижі" — Лілі Коллінз — зайнялася живописом і продемонструвала результат
Акторка знайшла нове захоплення.
Зірка серіалу «Емілі в Парижі» Лілі Коллінз продемонструвала своїм підписникам своє нове творче захоплення. 37-річна акторка показала декілька власних акварельних робіт.
У Instagram Коллінз опублікувала серію фотографій, на яких можна побачити її картини, а також моменти з відпустки. Судячи з публікації, акторка вирішила спробувати себе в живописі та зафіксувати на папері атмосферу літа, що минає.
На знімках вона показала не лише готові роботи, а й окремі етапи процесу. «Вікна, акварелі та прогулянки…», — написала Лілі під фото.
Шанувальники Лілі з цікавістю відреагували на її несподіване хобі. У коментарях вони не лише відзначили її талант, а й, як завжди, захопилися зовнішністю акторки.
Нагадаємо, раніше Лілі Коллінз позувала на Міконосі в мінішортах .