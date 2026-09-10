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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" — Лілі Коллінз — зайнялася живописом і продемонструвала результат

Акторка знайшла нове захоплення.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Зірка серіалу «Емілі в Парижі» Лілі Коллінз продемонструвала своїм підписникам своє нове творче захоплення. 37-річна акторка показала декілька власних акварельних робіт.

У Instagram Коллінз опублікувала серію фотографій, на яких можна побачити її картини, а також моменти з відпустки. Судячи з публікації, акторка вирішила спробувати себе в живописі та зафіксувати на папері атмосферу літа, що минає.

Малюнки Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Малюнки Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

На знімках вона показала не лише готові роботи, а й окремі етапи процесу. «Вікна, акварелі та прогулянки…», — написала Лілі під фото.

Малюнки Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Малюнки Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Шанувальники Лілі з цікавістю відреагували на її несподіване хобі. У коментарях вони не лише відзначили її талант, а й, як завжди, захопилися зовнішністю акторки.

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Нагадаємо, раніше Лілі Коллінз позувала на Міконосі в мінішортах .

Коментарі
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