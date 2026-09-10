Вагітна Енн Гетевей зачарувала образом в сукні Alexander McQueen

Енн Гетевей / © Getty Images

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На галавечорі розкішного ювелірного бренду Bulgari у Нью-Йорку, Енн Гетевей стала головною зіркою, адже у пастельній і струмливій сукні, яку обрала для неї стилістка Ерін Волш, акторка нагадувала богиню.

Її неймовірна сукня вільного фасону була від Alexander McQueen. Верх сукні Гетевей прикрашав структурований серцеподібний виріз без бретелей із делікатними складками, які м’яко спадали від грудей уздовж тіла, створюючи легкий силует. Вільний крій сукні делікатно підкреслював її фігуру, а перед фотографами акторка з усмішкою позувала, поклавши руки на вагітний живіт.

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Енн Гетевей / © Getty Images

Енн є амбасадоркою Bulgari, тому як і личить людині, що носить таке звання, вона доповнила свій образ вишуканими аксесуарами від цього відомого бренду.

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На шиї вона носила діамантове кольє з ефектною підвіскою з темно-фіолетового дорогоцінного каменю, який ідеально перегукувався з відтінком сукні. Зап’ястя та пальці прикрашали діамантовий браслет і каблучки. Також у руці акторка тримала сумку з ручкою у вигляді змії.

Енн Гетевей / © Getty Images

Особливого гламуру образу додав контрастний макіяж, адже замість нейтральних відтінків акторка обрала класичну яскраво-червону помаду, яка стала акцентом її вечірнього образу. Таким же відтінком був викинаний її манікюр.

Зараз Енн, якій 43 роки, вагітна своєю третьою дитиною. Батько дитини її чоловік дизайнер ювелірних прикрас Адама Шульмана. Пара вже виховує двох синів — Джонатана та Джека. І відтоді як Енн повідомила про третю дитину, захоплює публіку сміливими та нестандартними образами.

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