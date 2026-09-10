У Меланії Трамп вперше відреагували на чутки про близькі стосунки її чоловіка Дональда з його помічницею

© Associated Press

Реклама

Представник першої леді США Меланії Трамп вперше прокоментував численні чутки, що виникли навколо її чоловіка Дональда Трампа та його виконавчої помічниці Наталі Гарп, як пише HELLO!.

Позицію офісу першої леді озвучив її старший радник Марк Бекман у розмові з журналісткою Стеллою Ескобедо. Він розкритикував пресу за надмірну увагу до особистого життя президентського подружжя та назвав публікації про Гарп таблоїдними плітками.

Реклама

Бекман наголосив, що журналістам нічого не відомо про приватне життя Меланії, а замість обговорення чуток вони мали б розповідати про її роботу та досягнення. Наталі Гарп він назвав працьовитою, талановитою і дуже розумною співробітницею Білого дому.

Реклама

Водночас радник не став безпосередньо пояснювати характер стосунків між Гарп і президентом та не розповів, як сама Меланія ставиться до постійної присутності помічниці поруч із її чоловіком.

Чому заговорили про Наталі Гарп

Увага до 35-річної Наталі Гарп посилилася у серпні після заяви сенатора-демократа Джона Оссоффа. Під час політичного виступу він звинуватив президента в небажанні виконувати свої обов’язки і заявив, що той воліє будувати бальну залу в Білому домі та подорожувати з Наталі.

Гарп працює з Трампом від 2022 року і майже постійно перебуває поруч із ним. Вона супроводжує політика у поїздках, готує для нього матеріали та допомагає вести сторінку у соцмережі Truth Social. За звичку носити портативний принтер і роздруковувати президентові статті її прозвали «людиною-принтером».

Згодом у пресі з’явилася інформація про особисті листи, які помічниця нібито надсилала своєму керівникові. У них вона запевняла Трампа у відданості, називала його своїм захисником і писала, що він має для неї надзвичайно велике значення. Автентичність цих послань Білий дім публічно не підтвердив.

Реклама

Обговорення посилилися і через те, що Меланія близько місяця не з’являлася на публічних заходах. Перша леді перервала свою відсутність 20 серпня, коли виступила у Білому домі в межах ініціативи Fostering the Future.

Нова хвиля уваги до Наталі Гарп виникла після оприлюднення фінансових декларацій. З’ясувалося, що Дональд Трамп подарував їй на Різдво 45 тисяч доларів готівкою. Такі самі суми отримали ще дві його помічниці. Представники адміністрації запевнили, що гроші були особистими подарунками, не пов’язаними зі службовими обов’язками.

Попри чутки, жодних підтверджених доказів романтичних стосунків між Дональдом Трампом і Наталі Гарп немає. Також президентське подружжя не оголошувало про розрив чи намір розлучитися.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів