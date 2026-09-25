У чорному костюмі й на шпильках: елегантна Меланія Трамп зустріла президентське подружжя Китаю

Меланія Трам і Пен Ліюань / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп приймали у себе в гостях, у Білому домі, президента Китаю Сі Цзіньпіна та першу леді Пен Ліюань. Державний візит передбачав офіційну церемонію, переговори лідерів і окрему культурну програму для їхніх дружин.

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трами / © Associated Press

Меланія постала цього дня в елегантному чорному фактурному костюмі, який складався з спідниці міді і приталеного жакета з коміром-стійкою, асиметричним бортом і чорними ґудзиками. Вбрання чудово підкреслив струнку фігуру пані Трамп.

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Меланія Трам і Пен Ліюань / © Associated Press

Меланія Трам і Пен Ліюань / © Associated Press

Аутфіт Меланія доповнила класичними чорними туфлями на високих шпильках. У неї був улюблений макіяж смокі-айс, укладання з м’якими локонами і молочний манікюр.

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Меланія Трамп / © Associated Press

Пен Ліюань також віддала перевагу стриманій палітрі — вона з’явилася у темно-синій сукні міді з коміром-стійкою, білою облямівкою і великою квітковою брошкою.

Меланія Трам і Пен Ліюань / © Associated Press

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