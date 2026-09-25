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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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413
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У чорному костюмі й на шпильках: елегантна Меланія Трамп зустріла президентське подружжя Китаю

Перша леді США обрала для дипломатичної зустрічі у Вашингтоні образ total black.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Меланія Трам і Пен Ліюань

Меланія Трам і Пен Ліюань / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп приймали у себе в гостях, у Білому домі, президента Китаю Сі Цзіньпіна та першу леді Пен Ліюань. Державний візит передбачав офіційну церемонію, переговори лідерів і окрему культурну програму для їхніх дружин.

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трами / © Associated Press

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трами / © Associated Press

Меланія постала цього дня в елегантному чорному фактурному костюмі, який складався з спідниці міді і приталеного жакета з коміром-стійкою, асиметричним бортом і чорними ґудзиками. Вбрання чудово підкреслив струнку фігуру пані Трамп.

Меланія Трам і Пен Ліюань / © Associated Press

Меланія Трам і Пен Ліюань / © Associated Press

Меланія Трам і Пен Ліюань / © Associated Press

Меланія Трам і Пен Ліюань / © Associated Press

Аутфіт Меланія доповнила класичними чорними туфлями на високих шпильках. У неї був улюблений макіяж смокі-айс, укладання з м’якими локонами і молочний манікюр.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Пен Ліюань також віддала перевагу стриманій палітрі — вона з’явилася у темно-синій сукні міді з коміром-стійкою, білою облямівкою і великою квітковою брошкою.

Меланія Трам і Пен Ліюань / © Associated Press

Меланія Трам і Пен Ліюань / © Associated Press

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