У смарагдовій шкірянці і кремовій сукні: Меланія Трамп сама з’явилася на публіці після чуток про розлучення

Меланія Трамп / © Associated Press

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Меланія Трамп відвідала початкову школу Маунтін-В’ю у Джефферсоні. Вона поспілкувалася з учнями, вчителями й адміністрацією навчального закладу, а також виступила перед присутніми у шкільному спортивному залі.

Меланія Трамп / © Associated Press

Там перша леді постала в елегантному аутфіті. На ній була кремова трикотажна сукня міді в рубчик з довгими рукавами і розрізом позаду. Зверху Меланія одягла смарагдову шкіряну куртку Nour Hammour прямого крою з великими накладними кишенями і ґудзиками в тон.

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Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Лук вона доповнила темно-зеленими гостроносими туфлями-човниками Manolo Blahnik зі зміїним принтом і на високих шпильках.

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Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія зробила гарне укладання, улюблений макіяж смокі-айс і з рожевою помадою, а також молочний довгий манікюр. На руках у неї були каблучки.

Меланія Трамп / © Associated Press

Під час зустрічі перша леді спостерігала, як діти використовують штучний інтелект, робототехніку та 3D-друк у навчанні. Вона обіймалася з учнями, цікавилася їхніми проєктами й закликала дітей мріяти та не боятися нових технологій. У межах її ініціативи школярі округу отримають доступ до освітньої платформи зі штучним інтелектом і набори для вивчення робототехніки.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

До речі, це перший сольний вихід Меланії після нової хвилі чуток про можливе розлучення з Дональдом Трампом через його помічницю Наталі Гарп. Розмови посилилися через їхні окремі графіки та нечасті спільні появи. Водночас подружжя офіційно не повідомляло про розставання, а незадовго до цього президент і перша леді разом відвідали пам’ятний захід до річниці терактів 11 вересня.

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