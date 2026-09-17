Принц Вільям розповів милий факт про їхніх з принцесою Кейт домашніх улюбленців

Принц Вільям / © Associated Press

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Принц і принцеса Уельські одного разу стануть королем і королевою, але за зачиненими дверима вони, схоже, звичайна пара зі своїми повсякденними звичками, як у простих людей.

Принц Вільям розповів, що королівське подружжя спить в одному ліжку зі своїм собакою. 2024 року принц Уельський відвідав коледж герцогства Сток-Клімсланд. Там він поговорив з Луїзою Гарланд, яку зустрів разом з її собакою Джексом, і розповів, що вони з Кейт сплять в одному ліжку зі своїм улюбленим собакою Орлою.

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Орла - собака Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

Після цієї розмови Луїза розповіла радіостанції Hits Radio Cornwall про те, що сталося, заявивши: «Вільям сказав, що його маленький песик спить з ними на ліжку вночі, з ним і Кейт. Він був цілком зачарований моїм маленьким песиком».

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Фахівці кажуть, що спільний сон з домашнім улюбленцем може сприяти більш глибокому відпочинку, що відновлює, підвищуючи рівень окситоцину і допомагаючи власникам легше досягати фази швидкого сну. Відомо, що присутність собаки знижує тривожність і запобігає кошмарам, що особливо корисно для людей, які страждають на посттравматичні стресові розлади (ПТСР).

Вільям та Кейт Уельські / © Getty Images

Нагадаємо, у родині Уельських зараз живе ще й собака Отто – це син Орли.

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