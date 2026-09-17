Принц Джордж зіткнувся з проблемою безпеки в Ітоні, з якою не зіштовхувався його батько Вільям 30 років тому

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

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За три десятиліття, що минули від того часу, як принц Вільям навчався в Ітоні, загрози безпеці змінилися, і охороні принца Джорджа доведеться зіткнутися з проблемами, з якими команді охорони Вільяма ніколи не доводилося мати справу.

Принц Джордж в Ітоні / © Instagram принца і принцеси Уельских

В інтерв’ю виданню Page Six королівська коментаторка Кінсі Шофілд пояснила: «Вільям та Гаррі були присутні на заходах ще до того, як соціальні мережі змінили підлітковий вік. У Джорджа такої можливості не буде. Забезпечення безпеки тепер полягає не лише у фізичному захисті. Ідеться про захист його приватного життя в епоху, коли щось може стати вірусним за лічені секунди. Але я підозрюю, що будуть зроблені всі зусилля, щоб його одноліткам не завжди нагадували про те, що вони стоять поруч із майбутнім королем. Коли принц Вільям навчався в Ітоні, його охоронці були одягнені в цивільний одяг і зливались з навколишнім оточенням.

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Філософія бути якомога менш помітним, ймовірно, сьогодні є ще важливішою, тому що підлітки й так ростуть під пильною увагою соціальних мереж», — каже експертка.

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Принц Вільям в Ітоні, 1995 рік / © Getty Images

Ще у квітні, хоча на той момент не було підтверджено, що Джордж вступатиме до Ітона, навчальний заклад, як повідомляється, почав покращувати заходи безпеки для юного члена королівської родини, які були описані як «посилені».

Нагадаємо, принц Джордж прибув до Ітона 9 вересня, цього урочистого дня його на заході супроводжували його батьки Кейт і Вільям Уельські.

Принцеса Кейт, принц Джордж, принц Вільям в Ітоні / © Getty Images

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