Принц Джордж столкнулся с проблемой безопасности в Итоне, с которой не сталкивался его отец Уильям 30 лет назад

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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За три десятилетия, прошедшие с тех пор, как принц Уильям учился в Итоне, угрозы безопасности изменились, и охране принца Джорджа придется столкнуться с проблемами, с которыми команде охраны Уильяма никогда не приходилось сталкиваться.

Принц Джордж в Итоне / © Instagram принца и принцессы Уэльских

В интервью изданию Page Six королевский комментатор Кинси Шофилд объяснила: «Уильям и Гарри присутствовали на мероприятиях еще до того, как социальные сети изменили подростковый возраст. У Джорджа такой возможности не будет. Обеспечения безопасности теперь заключается не только в физической защите. Речь идет о защите его частной жизни в эпоху, когда что-то может стать вирусным за считанные секунды. Но я подозреваю, что будут предприняты все усилия, чтобы его сверстникам не постоянно напоминали о том, что они стоят рядом с будущим королем. Когда принц Уильям учился в Итоне, его телохранители были одеты в штатскую одежду и сливались с окружающей обстановкой.

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Философия быть как можно менее заметным, вероятно, сегодня еще важнее, потому что подростки и так растут под пристальным вниманием социальных сетей», — говорит эксперт.

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Принц Уильям в Итоне, 1995 год / © Getty Images

Еще в апреле, хотя на тот момент не было подтверждено, что Джордж поступит в Итон, учебное заведение, как сообщается, начало улучшать меры безопасности для юного члена королевской семьи, которые были описаны как «усиленные».

Напомним, принц Джордж поступил в Итон 9 сентября, в этот торжественный день его на мероприятии сопровождали его родители Кейт и Уильям Уэльские.

Принцесса Кейт, принц Джордж, принц Уильям в Итоне / © Getty Images

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