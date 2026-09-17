На месте работают спасатели / © Днепропетровская областная государственная администрация

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Сегодня, 17 сентября, россияне атаковали Харьков.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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«Зафиксировано попадание в Слободском районе. Предварительно удар по торговому центру», — коротко отметил он.

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«Попадания — в торговый центр. Уточняем информацию о последствиях и пострадавших. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — добавил в свою очередь глава ОВА Олег Синегубов.

Позже стало известно, что 65-летняя женщина обратилась за помощью медиков после удара по торговому центру в Основянском районе.

«Это работница поврежденного заведения, которая в момент удара находилась в укрытии и позже ей стало плохо. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь», — добавил глава ОВА.

Атаки по Украине 17 сентября — что известно

Украинская ПВО ночью обезвредила 124 из 157 российских дронов и семь «Бандеролей». Попадание фиксируют в 36 местах, в пяти — упали обломки.

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В частности, в Киеве из-за российских ударов 17 пострадавших. Повреждены офисное здание и жилой дом в Днепровском районе. В Соломенском районе разрушено складское здание.

В результате ночной атаки на Одессу повреждена многоэтажка, также разрушены дома. Шесть человек пострадали, среди них двое детей.

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