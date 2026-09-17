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- Украина
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РФ посреди дня ударила по ТЦ большого города — первые детали от власти (обновлено)
Оккупанты ударили по харьковскому ТЦ — в регионе продолжается воздушная тревога. Во время попадания работники и посетители находились в укрытии.
Сегодня, 17 сентября, россияне атаковали Харьков.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Зафиксировано попадание в Слободском районе. Предварительно удар по торговому центру», — коротко отметил он.
«Попадания — в торговый центр. Уточняем информацию о последствиях и пострадавших. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — добавил в свою очередь глава ОВА Олег Синегубов.
Позже стало известно, что 65-летняя женщина обратилась за помощью медиков после удара по торговому центру в Основянском районе.
«Это работница поврежденного заведения, которая в момент удара находилась в укрытии и позже ей стало плохо. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь», — добавил глава ОВА.
Атаки по Украине 17 сентября — что известно
Украинская ПВО ночью обезвредила 124 из 157 российских дронов и семь «Бандеролей». Попадание фиксируют в 36 местах, в пяти — упали обломки.
В частности, в Киеве из-за российских ударов 17 пострадавших. Повреждены офисное здание и жилой дом в Днепровском районе. В Соломенском районе разрушено складское здание.
В результате ночной атаки на Одессу повреждена многоэтажка, также разрушены дома. Шесть человек пострадали, среди них двое детей.