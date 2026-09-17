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Россия под утро ударила по вокзалу с пассажирами: первые последствия (жуткие фото)
По информации компании, вражеский БПЛА нанес серьезные повреждения здания вокзала. Движение поездов к станции отменено.
К утру 17 сентября Россия атаковала здание вокзала Берестин на Харьковщине, где находились пассажиры и работники железной дороги.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
По информации компании, вражеский БПЛА нанес серьезные повреждения зданию вокзала. Уже идет обследование инфраструктуры.
Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Они находились в укрытии.
Из-за российской атаки поезда в Берестин отменили. Когда восстановят — в компании не сообщили.
Руководитель «Укрзализныци» Александр Перцовский отметил, что это был налет дрона и показал последствия атаки.
«Еще один изуродованный врагом вокзал. Берестин в Харьковской области. Сотрудники находились при налете на станцию в укрытиях, все целы», — написал он.
Атаки РФ по железной дороге — последние новости
Напомним, накануне вражеский дрон попал в пассажирский поезд №122 «Киев — Николаев». Среди пассажиров и работников пострадавших нет благодаря своевременной эвакуации.
13 сентября российские военные атаковали пассажирский поезд «Киев — Варшава» всего в двух километрах от границы с Польшей. Среди пассажиров находились американские и европейские делегации.