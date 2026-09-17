Россия под утро ударила по вокзалу с пассажирами: первые последствия (жуткие фото)

Атака по вокзалу на Харьковщине / © "Укрзализныця"

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К утру 17 сентября Россия атаковала здание вокзала Берестин на Харьковщине, где находились пассажиры и работники железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

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По информации компании, вражеский БПЛА нанес серьезные повреждения зданию вокзала. Уже идет обследование инфраструктуры.

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Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Они находились в укрытии.

Из-за российской атаки поезда в Берестин отменили. Когда восстановят — в компании не сообщили.

Руководитель «Укрзализныци» Александр Перцовский отметил, что это был налет дрона и показал последствия атаки.

«Еще один изуродованный врагом вокзал. Берестин в Харьковской области. Сотрудники находились при налете на станцию в укрытиях, все целы», — написал он.

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Атаки РФ по железной дороге — последние новости

Напомним, накануне вражеский дрон попал в пассажирский поезд №122 «Киев — Николаев». Среди пассажиров и работников пострадавших нет благодаря своевременной эвакуации.

13 сентября российские военные атаковали пассажирский поезд «Киев — Варшава» всего в двух километрах от границы с Польшей. Среди пассажиров находились американские и европейские делегации.

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