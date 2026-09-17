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- Украина
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За ракетным ударом — новая угроза: РФ утром снова атакует Киев и ряд регионов, где и сейчас летит
В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги раздаются взрывы.
Россияне с утра, 17 сентября, продолжили террор украинских городов после баллистической атаки. В небе — ударные дроны.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Какая опасность сейчас:
Киев. Реактивный БпЛА над городом
Реактивные БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирщину
Реактивный БПЛА в р-не Вишневого курс Киев
Реактивные БпЛА на Губинихе на Днепропетровщине с востока
В КГВА после взрывов сообщили, что в Подольском районе фиксируется попадание в складское здание. Службы направляются на место происшествия.
Атака по Украине 17 сентября — что известно
В ночь на 17 сентября в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. В нескольких районах есть повреждения, пострадали 12 человек.
Также российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Вражеские ракеты попали по промышленным объектам.