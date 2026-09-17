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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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За ракетным ударом — новая угроза: РФ утром снова атакует Киев и ряд регионов, где и сейчас летит

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги раздаются взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ терроризирует Украину

РФ терроризирует Украину / © Getty Images

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Россияне с утра, 17 сентября, продолжили террор украинских городов после баллистической атаки. В небе — ударные дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Какая опасность сейчас:

  • Киев. Реактивный БпЛА над городом

  • Реактивные БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирщину

  • Реактивный БПЛА в р-не Вишневого курс Киев

  • Реактивные БпЛА на Губинихе на Днепропетровщине с востока

В КГВА после взрывов сообщили, что в Подольском районе фиксируется попадание в складское здание. Службы направляются на место происшествия.

Атака по Украине 17 сентября — что известно

В ночь на 17 сентября в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. В нескольких районах есть повреждения, пострадали 12 человек.

Также российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Вражеские ракеты попали по промышленным объектам.

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