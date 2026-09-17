Пенсии пересчитают: кто получит больше денег даже без обращения в ПФУ

Деньги / иллюстративное фото

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В Украине с 1 апреля 2025 года проводится автоматический перерасчет выплат для работающих пенсионеров, что позволяет увеличить размер их пенсий без дополнительного обращения в учреждения Пенсионного фонда.

Доплата будет начислена тем пенсионерам, которые после назначения или последнего перерасчета продолжали работать и на 1 марта 2025 года имели не менее 24 месяцев страхового стажа, об этом сообщают в ПФУ.

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Кроме того, перерасчет пенсий касается и тех, у кого стаж меньше, но с момента предыдущего перерасчета прошло два года.

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Если по состоянию на 1 марта 2025 года у человека было не менее 24 месяцев отработанного стажа, сумма выплат будет пересчитана по новым показателям. При этом фонд оставит прежнюю заработную плату или примет во внимание более поздний официальный доход — в зависимости от того, какой вариант гарантирует более высокую итоговую пенсию.

Если же дополнительный стаж за два года оказался меньше 24 месяцев, пересмотр будет назначен строго по истечении двухлетнего срока с момента предыдущей корректировки, при этом в расчет будет включен только отработанный период.

Пенсии в Украине в 2026 году — последние новости

Отметим, что некоторые пенсионеры в Украине могут получить выплату сразу за шесть месяцев вперед.

Кроме того, выйти на пенсию в Украине раньше установленного возраста могут не только участники боевых действий — право на это имеют также многодетные матери и люди с определенными заболеваниями.

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