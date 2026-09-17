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Пенсії перерахують: хто отримає більше грошей навіть без звернення до ПФУ
Наявність додаткового страхового стажу дозволить тисячам працюючих пенсіонерів отримати підвищені виплати за найбільш вигідною для них формулою.
В Україні від 1 квітня 2025 року відбувається автоматичний перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів, що дозволяє підвищити розмір їхніх пенсій без додаткового відвідування установ Пенсійного фонду.
Надбавку нарахують тим пенсіонерам, які після призначення або останнього перерахунку продовжували працювати й на 1 березня 2025 року мали не менше 24 місяців страхового стажу, про це повідомляють у ПФУ.
Також перерахунок пенсій стосується й тих, хто має менший стаж, але з моменту попереднього перерахунку минуло два роки.
Якщо станом на 1 березня 2025 року людина мала бодай 24 місяці відпрацьованого стажу, суму виплат перерахують за новими показниками. При цьому фонд залишить попередню заробітну плату або візьме до уваги новіший офіційний дохід — залежно від того, який варіант гарантує вищу підсумкову пенсію.
Коли ж додатковий стаж за два роки виявився меншим за 24 місяці, перегляд призначать суворо після закінчення дворічного терміну від попередньої корекції, додавши до розрахунку лише напрацьований період.
Пенсії в Україні 2026 — останні новини
Зауважимо, деякі пенсіонери в Україні можуть отримати виплату одразу за шість місяців наперед.
Окрім того, вийти на пенсію в Україні раніше встановленого віку можуть не лише учасники бойових дій — право на це мають також багатодітні матері та люди з певними захворюваннями.
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