Українці можуть забрати пенсію наперед: хто має право на аванс

У деяких випадках пенсіонери можуть отримати належні їм виплати наперед / © iStock

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Деякі пенсіонери в Україні можуть отримати виплату одразу за шість місяців наперед.

Про це повідомляє ПФУ.

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Якщо пенсіонер офіційно виїжджає з України на постійне місце проживання та знімається з реєстрації, він має право на виплату пенсії одразу за шість місяців. Відлік цієї суми починається від місяця, наступного за тим, коли людину зняли з обліку.

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«Офіційний переїзд та отримання шести пенсій авансом не означає, що держава назавжди припиняє фінансову підтримку. Хоча раніше існувала норма про скасування виплат за відсутності міжнародного договору з країною проживання, Конституційний суд визнав її незаконною. Право на пенсію зберігається за людиною незалежно від її геолокації, і поновити нарахування можна навіть після тривалої паузи», — уточнили у відомстві.

Якщо для продовження виплат потрібно підтвердити особу, ПФУ передбачає п’ять способів пройти ідентифікацію, зокрема через «Дія.Підпис», відеозв’язок або українську дипломатичну установу за кордоном.

Якщо Пенсійний фонд після офіційного виїзду відмовляє у поновленні пенсії, варто оскаржувати таке рішення в суді.

Пенсія 2026 в Україні — останні новини

Раніше ми писали про те, що вийти на пенсію в Україні раніше встановленого віку можуть не лише учасники бойових дій — право на це мають також багатодітні матері, люди з певними захворюваннями.

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Українські пенсіонери після 70 років мають право на щомісячну вікову надбавку до 570 гривень, однак нарахування коштів залежить від розміру пенсії та офіційного працевлаштування.

Тим часом стало відомо, що в Україні відсьогодні фінансуватимуть лише три ключові напрямки — соціальні виплати, зарплати бюджетникам та утримання ЗСУ.

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