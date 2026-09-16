Хто може вийти на пенсію раніше 60 років — перелік категорій

Про майбутню пенсію варто замислитися задовго до завершення трудової діяльності

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Вийти на пенсію раніше встановленого віку можуть не лише учасники бойових дій — право на це мають також багатодітні матері, люди з певними захворюваннями.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Перелік осіб, які мають право на дострокові пенсії, та умови призначення таких пенсій визначено статтею 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Учасники бойових дій

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України можуть оформити пенсію після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками — 50 років, за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Багатодітні матері

Багатодітні матері, які народили п’ять і більше дітей, а також матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей без встановленої інвалідності можуть оформити дострокову пенсію за умови, що вони:

виховали дітей до шестирічного віку

досягли віку 50 років

мають не менше 15 років страхового стажу

За вибором матері, або якщо вихованням дітей займався батько, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Хто може оформити пенсію після скорочення на роботі

Право на дострокову пенсію мають і ті, кого звільнили за 1,5 року до досягнення пенсійного віку:

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у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці — включно з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства чи скороченням штату — за умови реєстрації в державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та відсутності підходящої роботи протягом 7 календарних днів

у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я

Право на таку пенсію виникає за умови, що на момент звільнення особа набула страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі — 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Хто може достроково вийти на пенсію за станом здоров’я

Право на дострокове призначення пенсії мають також окремі категорії громадян із певними захворюваннями.

Хворі на гіпофізарний нанізм — ліліпути та диспропорційні карлики — можуть вийти на пенсію:

чоловіки — з 45 років за наявності не менше 20 років страхового стажу;

жінки — з 40 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. Особи з інвалідністю по зору I групи — сліпі, а також особи з інвалідністю з дитинства I групи мають право на дострокову пенсію:

чоловіки — після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу

жінки — після досягнення 40 років та за наявності не менше 10 років страхового стажу

Таким чином, достроковий вихід на пенсію передбачений не для всіх громадян, а лише для визначених законом категорій та за умови дотримання встановлених вимог щодо віку, страхового стажу або обставин звільнення.

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Пенсіонери та отримувачі соцвиплат мають повідомити ПФУ про зміни в особистих даних протягом 10 днів. Йдеться, зокрема, про зміну паспорта чи прізвища, контактів і банківських реквізитів, а також працевлаштування або звільнення. Передати інформацію можна онлайн через портал ПФУ, особисто в сервісному центрі або рекомендованим листом. Якщо вчасно не повідомити про зміни, може виникнути переплата, яку Пенсійний фонд вимагатиме повернути.

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