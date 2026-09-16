О предстоящей пенсии стоит задуматься задолго до завершения трудовой деятельности

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Выйти на пенсию раньше установленного возраста могут не только участники боевых действий — право на это имеют многодетные матери, люди с определенными заболеваниями.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Перечень лиц, имеющих право на досрочные пенсии, и условия назначения таких пенсий определены статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Участники боевых действий

Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины могут оформить пенсию после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Многодетные матери

Многодетные матери, родившие пять и более детей, а также матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей без установленной инвалидности могут оформить досрочную пенсию при условии, что они:

воспитали детей до шестилетнего возраста

достигли возраста 50 лет

имеют не менее 15 лет страхового стажа

По выбору матери или если воспитанием детей занимался отец, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Кто может оформить пенсию после сокращения на работе

Право на досрочную пенсию имеют и те, кого уволили за 1,5 года до достижения пенсионного возраста:

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в связи с изменениями в организации производства и труда — включая ликвидацию, реорганизацию, банкротство, перепрофилирование предприятия или сокращение штата — при регистрации в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия подходящей работы в течение 7 календарных дней

в связи с выявленным несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья

Право на такую пенсию возникает при условии, что на момент увольнения лицо получило страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Кто может досрочно выйти на пенсию по состоянию здоровья

Право на досрочное назначение пенсии имеют отдельные категории граждан с определенными заболеваниями.

Больные гипофизарным нанизмом — лилипуты и диспропорциональные карлики — могут выйти на пенсию:

мужчины — с 45 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа

женщины — с 40 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа Лица с инвалидностью по зрению I группы — слепые, а также лица с инвалидностью с детства I группы имеют право на досрочную пенсию:

мужчины — после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа

женщины — после достижения 40 лет и при наличии не менее 10 лет страхового стажа

Таким образом, досрочный выход на пенсию предусмотрен не для всех граждан, а только для определенных законом категорий и при соблюдении установленных требований по возрасту, страховому стажу или обстоятельств увольнения.

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Пенсионеры и получатели соцвыплат должны уведомить ПФУ об изменениях в личных данных в течение 10 дней. Речь идет, в частности, об изменении паспорта или фамилии, контактов и банковских реквизитов, а также трудоустройстве или увольнении. Передать информацию можно онлайн через портал ПФУ, лично в сервисном центре или заказным письмом. Если своевременно не сообщить об изменениях, может возникнуть переплата, которую Пенсионный фонд потребует вернуть.

Что можно исправить за 4–5 лет до пенсии, а уже поздно — читайте в нашем пенсионном гайде.

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