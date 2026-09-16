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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Кто может выйти на пенсию раньше 60 лет — перечень категорий

В Украине право на досрочную пенсию имеют отдельные категории граждан.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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О предстоящей пенсии стоит задуматься задолго до завершения трудовой деятельности

О предстоящей пенсии стоит задуматься задолго до завершения трудовой деятельности

Выйти на пенсию раньше установленного возраста могут не только участники боевых действий — право на это имеют многодетные матери, люди с определенными заболеваниями.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Перечень лиц, имеющих право на досрочные пенсии, и условия назначения таких пенсий определены статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Участники боевых действий

Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины могут оформить пенсию после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Многодетные матери

Многодетные матери, родившие пять и более детей, а также матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей без установленной инвалидности могут оформить досрочную пенсию при условии, что они:

  • воспитали детей до шестилетнего возраста

  • достигли возраста 50 лет

  • имеют не менее 15 лет страхового стажа

По выбору матери или если воспитанием детей занимался отец, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Кто может оформить пенсию после сокращения на работе

Право на досрочную пенсию имеют и те, кого уволили за 1,5 года до достижения пенсионного возраста:

  • в связи с изменениями в организации производства и труда — включая ликвидацию, реорганизацию, банкротство, перепрофилирование предприятия или сокращение штата — при регистрации в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия подходящей работы в течение 7 календарных дней

  • в связи с выявленным несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья

Право на такую пенсию возникает при условии, что на момент увольнения лицо получило страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Кто может досрочно выйти на пенсию по состоянию здоровья

Право на досрочное назначение пенсии имеют отдельные категории граждан с определенными заболеваниями.

Больные гипофизарным нанизмом — лилипуты и диспропорциональные карлики — могут выйти на пенсию:

  • мужчины — с 45 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа

  • женщины — с 40 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа

    Лица с инвалидностью по зрению I группы — слепые, а также лица с инвалидностью с детства I группы имеют право на досрочную пенсию:

  • мужчины — после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа

  • женщины — после достижения 40 лет и при наличии не менее 10 лет страхового стажа

Таким образом, досрочный выход на пенсию предусмотрен не для всех граждан, а только для определенных законом категорий и при соблюдении установленных требований по возрасту, страховому стажу или обстоятельств увольнения.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости:

Пенсионеры и получатели соцвыплат должны уведомить ПФУ об изменениях в личных данных в течение 10 дней. Речь идет, в частности, об изменении паспорта или фамилии, контактов и банковских реквизитов, а также трудоустройстве или увольнении. Передать информацию можно онлайн через портал ПФУ, лично в сервисном центре или заказным письмом. Если своевременно не сообщить об изменениях, может возникнуть переплата, которую Пенсионный фонд потребует вернуть.

Что можно исправить за 4–5 лет до пенсии, а уже поздно — читайте в нашем пенсионном гайде.

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