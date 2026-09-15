Часть украинцев заставят вернуть пенсию: детали от ПФУ

Пенсия

Реклама

Украинцам, получающим пенсии, социальные выплаты, страховые выплаты, субсидии или льготы, напомнили о необходимости своевременно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в личных данных. На это получателям выплат отводится 10 дней.

Об этом сообщает ПФУ Донецкой области.

Реклама

Речь идет, в частности, об изменении паспорта или фамилии, контактной информации, банковских реквизитов, а также трудоустройстве или прекращении работы. Также об изменениях необходимо сообщать при открытии или прекращении предпринимательской деятельности.

Реклама

Подать обновленные данные можно несколькими способами. В частности, это можно сделать онлайн через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины или обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

Еще один вариант — отправить необходимые документы по почте заказным письмом. Если изменения касаются трудоустройства, соответствующую информацию может также передать работодатель.

В Пенсионном фонде отмечают, что несвоевременное уведомление об изменениях может привести к неправильному начислению выплат. В таком случае излишне полученные средства могут подлежать возврату.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости:

Как сообщалось, некоторые украинские пенсионеры могут получить пенсию сразу за шесть месяцев вперед. Речь идет о людях, которые официально снимаются с регистрации в Украине и оформляют выезд на постоянное проживание за границу. Для этого пенсионер должен подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. После выплаты средств за полгода ежемесячные переводы прекращаются. В то же время, право на пенсию за человеком сохраняется и в будущем выплаты могут быть возобновлены.

Реклама

Эксперты советуют заранее позаботиться о будущем размере пенсии, а не ждать момента выхода на заслуженный отдых. Один из ключевых факторов — страховой стаж, поэтому важно официально работать и контролировать уплату взносов. Также будущую выплату можно увеличить благодаря добровольным пенсионным накоплениям. В то же время, специалисты советуют проверить данные о стаже и заработке в Пенсионном фонде, чтобы заранее исправить возможные ошибки.

Новости партнеров

Новости партнеров