Доплата к пенсии почти 1300 гривен: кто имеет право на дополнительные деньги

Доплата к пенсии для бывших военных

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В Украине неработающие пенсионеры из числа бывших военнослужащих могут каждый месяц получать денежную доплату к пенсии за выслугу лет или по инвалидности. Размер этой надбавки составляет 50% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что в 2026 году равняется 1 297 грн.

Больше об этом рассказали на сайте ПФУ.

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Прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров: как получить

Дополнительные выплаты назначаются бывшим силовикам, которые не работают и содержат нетрудоспособных членов семьи. Перечень таких родственников четко определен статьей 30 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

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Прибавку начисляют на каждого иждивенца, но только при условии, что этот родственник не получает других государственных выплат, а именно:

пенсию по солидарной системе;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

социальную поддержку для детей одиноким матерям.

«При наличии двух или более пенсионеров каждый нетрудоспособный член семьи, находящийся на их совместном содержании, учитывается для начисления надбавки только одному из пенсионеров по их выбору», — уточнили в ПФУ.

Чтобы оформление надбавки произошло без задержек, пенсионеру необходимо подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие факт содержания родственника и отсутствие у него других социальных выплат, в Пенсионный фонд Украины.

Какие нужны документы для оформления надбавки

Оформление денежной надбавки к пенсии проводится по четкой процедуре: перечень необходимых бумаг регулирует постановление правления Пенсионного фонда Украины № 3-1 от 30 января 2007 года.

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Для назначения выплаты заявителю необходимо подготовить следующие документы:

Паспорт и карту налогоплательщика.

Документы о родственных связях с кормильцем — паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке или, при необходимости, решение суда.

Подтверждение факта содержания нетрудоспособного родственника — это могут быть сведения о совместной регистрации или других справках от органов местного самоуправления или соответствующее решение суда.

Документы, удостоверяющие, что заявитель не работает, не ведет предпринимательскую деятельность с получением дохода и не проходит службу.

Если информация о трудовой деятельности отсутствует в реестре застрахованных лиц, подойдет копия приказа об увольнении, трудовая книжка, контракт или гражданско-правовой договор.

Если у вас нет возможности предоставить документы, факт прекращения работы или службы устанавливается на основании личного заявления. В нем нужно указать дату, с которой лицо не работает, и объяснить причины отсутствия документов.

Собранный пакет документов можно подать лично, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

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Пенсия в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, часть украинских пенсионеров имеет право на ежемесячную специальную надбавку к основной пенсии, размер которой в 2026 году составляет 5667 гривен.

Эти средства предусмотрены Законом Украины №3113-ІХ для лиц, которые подверглись политическим преследованиям (были репрессированы, незаконно заключены или содержались в психиатрических учреждениях) или участвовали в борьбе за независимость Украины в XX веке. Сумма подлежит ежегодной индексации и выплачивается каждый месяц дополнительно к основным выплатам.

Доплата не начисляется автоматически — для ее получения необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и документами, которые подтверждают соответствующий статус.

В то же время, наличие украинского страхового стажа не гарантирует получение пенсии за границей, ведь ПФУ может отказать в выплатах или прекратить уже назначенные из-за юридических нюансов. Главным фактором является наличие и условия международного договора о социальном обеспечении со страной проживания.

Также основаниями для отказа или остановки выплат могут стать отсутствие соглашения, ограничения по льготным пенсиям, несообщение ПФУ об изменении статуса или выезде, а также непрохождение обязательной ежегодной физической идентификации.

Чтобы избежать потери выплат, пенсионерам советуют заранее изучить полный текст двустороннего соглашения с конкретной страной и получить официальные разъяснения ПФУ, а не полагаться на общую информацию.

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