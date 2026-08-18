Выезд за границу может стоить украинцам пенсии: что следует знать

Пенсия за границей

Реклама

Наличие страхового стажа еще не гарантирует выплату пенсии за пределами Украины — ПФУ может отказать из-за юридической детали, о которой не все знают.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист АО «Виннер партнерс» Марина Камилова.

Реклама

Когда ПФУ может отказать в выплате пенсии за границей?

Прежде всего, следует различать две разные ситуации — отказ в назначении или перерасчете пенсии и остановке или прекращении уже назначенных выплат.

Реклама

Пенсионный орган может отказать в выплате пенсии за границей из-за отсутствия международного договора о социальном обеспечении со страной нового проживания, несоблюдения условий двустороннего соглашения, неподтвержденного страхового стажа или ненадлежащего статуса пребывания лица.

«Самым существенным фактором традиционно является нормативно-правовая база», — отметила юрист.

По ее словам, если со страной проживания не заключено соответствующее соглашение или оно предусматривает пропорциональный принцип выплаты, пенсия по общему правилу прекращается, или уплачивается только соответствующая стажа, приобретенному в Украине.

Кроме того, законом установлены ограничения по перерасчету и выплате за пределы Украины отдельных категорий пенсий, в частности, специальных или льготных.

Реклама

Из-за чего могут прекратить выплачивать уже назначенную пенсию?

Если выплата уже назначена, основанием для прекращения может стать выезд на постоянное проживание в страну, с которой отсутствует соответствующий договор, или то, что пенсионер не прошел обязательную ежегодную физическую идентификацию.

«Если договор предусматривает выплату пенсии по принципу территориальности, выплату осуществляет государство проживания, а выплата со стороны Украины прекращается с момента обретения нового статуса», — пояснила Камилова.

Также проблемы возникают, когда пенсионер вовремя не сообщил Пенсионному фонду об изменении статуса проживания или выезда, не предоставил подтверждающие документы, предоставил недостоверные сведения о стаже или заработке, или не прошел идентификацию.

Юрист подчеркнула, что сам факт наличия страхового стажа в Украине не гарантирует автоматического получения пенсии за границей — все зависит от конкретных условий международного договора с соответствующим государством и от того, соблюден ли порядок, установленный для получателя.

Реклама

Что проверить перед оформлением выплаты за границей?

По словам юристки, перед выездом следует предварительно изучить условия международного договора с конкретной страной, а не ограничиваться общим вопросом о возможности получения украинской пенсии там.

Прежде всего следует обратить внимание на:

тип международного договора — по принципу территориальности или пропорциональным;

перечень пенсий и страховых рисков, подпадающих под действие сделки;

порядок взаимозачисления стажа, приобретенного в Украине и за границей;

требование по ежегодной физической идентификации и способ ее прохождения;

перечень оснований, по которым выплату прекращают или сужают;

в какой валюте выплачивается пенсия и на какой счет;

сроки уведомления ПФУ об изменении места жительства или гражданства;

список документов и апостилированных справок для назначения выплат.

На что следует обратить внимание?

Юрист предупредила, что договор или законодательство могут содержать оговорки, фактически сужающие права, заявленные в общей информации.

«В общей информации может идти речь о сохранении пенсии при переезде, тогда как конкретное соглашение предусматривает значительно более узкий перечень покрытых пенсий или требует отказа от пенсии другого государства», — отметила она.

Поэтому перед выездом или подачей заявления юрист советует получить полный текст двустороннего соглашения и официальные разъяснения Пенсионного фонда, а не ориентироваться на устные консультации из непроверенных источников.

По словам Камиловой, главное для пенсионера — заранее ясно понимать, какой механизм выплаты применяется в его случае, в каком размере и порядке будет производиться выплата, и какие обстоятельства могут стать основанием для ее прекращения.

Пенсия в Украине — последние новости

Ранее мы писали о том, из-за каких ошибок в трудовой книжке ПФУ не засчитывает стаж и как это исправить.

Напомним, в Украине готовят изменения в пенсионную систему, которые могут существенно повлиять на выплаты части пенсионеров. Как пояснили в Министерстве социальной политики, один из ключевых ориентиров предложенной реформы — минимальная пенсионная выплата на уровне 6 тысяч гривен.

Новости партнеров

Новости партнеров