Датский королевский дворец рассказал о состоянии здоровья 86-летней королевы Маргрете II

Королева Маргрете II / © Датская королевская семья/Instagram

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Датский королевский дом официально подтвердил, что королева Маргрете II покинула Ригсхоспитал в Копенгагене после успешного лечения. Сейчас она находится во дворце Фреденсборг, где продолжит восстановление.

Согласно заявлению королевской семьи, состояние Маргрете II улучшается, несмотря на строгие рекомендации врачей, однако ей необходимо придерживаться свободного графика и «беречь себя в течение следующих нескольких месяцев».

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Королева Маргрете II / © Getty Images

Госпитализация, о которой было объявлено в минувшие выходные, произошла после того, как у нее возникло общее недомогание. Медицинские анализы выявили новое скопление крови в области бедра, возникшее в результате операции, которую она перенесла после предыдущего падения, в сочетании с легким обезвоживанием.

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Во время пребывания королевы в больнице информация о ее состоянии держалась в секрете, за исключением частного визита ее сына короля Фредерика X. Нынешний монарх навестил свою мать вне своего официального расписания.

Король Фредерик X и королева Маргрете II / © Getty Images

Этот последний медицинский инцидент усугубляет и без того непростой год для здоровья королевы Маргрете II. Стоит напомнить, что 14 мая королева была госпитализирована в ту же больницу с стенокардией, а на следующий день ей была проведена коронарная ангиопластика для восстановления кровотока. После выписки 19 мая ей пришлось повторно госпитализироваться всего через шесть дней, когда компьютерная томография выявила первое осложнение: застой крови в бедре, связанный с предыдущим падением.

Король Фредерик X, королева Мэри и кронпринц Кристиан в Осло / © Associated Press

Напомним, королева Маргрете II была вынуждена пропустить похороны своего кузена короля Харальда Норвежского, и в итоге король Фредерик X и королева Мэри и их старший сын – наследный принц Кристиан, а также принцесса Бенедикре присутствовали на мероприятии в Осло.

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