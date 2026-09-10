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Данський королівський палац розповів про стан здоров'я 86-річної королеви Маргрете II
Королеву Данії Маргреті II сьогодні вранці виписали з лікарні Рігсхоспіталет у Копенгагені, і вона вже повернулася до палацу Фреденсборг.
Данський королівський дім офіційно підтвердив, що королева Маргрете II залишила Рігсхоспітал у Копенгагені після успішного лікування. Наразі вона перебуває у палаці Фреденсборг, де продовжить відновлення.
Згідно з заявою королівської сім'ї, стан Маргрете II покращується, незважаючи на суворі рекомендації лікарів, проте їй необхідно дотримуватися вільного графіка та «берегти себе протягом наступних кількох місяців».
Госпіталізація, про яку було оголошено минулими вихідними, відбулася після того, як у неї виникло загальне нездужання. Медичні аналізи виявили нове скупчення крові в ділянці стегна, що виникло в результаті операції, яку вона перенесла після попереднього падіння, у поєднанні з легким зневодненням.
Під час перебування королеви у лікарні інформація про її стан трималася в секреті, за винятком приватного візиту її сина короля Фредеріка X. Нинішній монарх відвідав свою матір поза своїм офіційним розкладом.
Цей останній медичний інцидент посилює і так непростий рік здоров'я королеви Маргрете II. Варто нагадати, що 14 травня королева була госпіталізована до тієї ж лікарні зі стенокардією, а наступного дня їй було проведено коронарну ангіопластику для відновлення кровотоку. Після виписки 19 травня їй довелося повторно госпіталізуватися через шість днів, коли комп'ютерна томографія виявила перше ускладнення: застій крові в стегні, пов'язаний з попереднім падінням.
Нагадаємо, королева Маргрете II була змушена пропустити похорон свого кузена короля Гаральда Норвезького, і в результаті король Фредерік X і королева Мері та їхній старший син – спадковий принц Крістіан, а також принцеса Бенедікре були присутні на заході в Осло.