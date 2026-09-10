Данський королівський палац розповів про стан здоров'я 86-річної королеви Маргрете II

Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

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Данський королівський дім офіційно підтвердив, що королева Маргрете II залишила Рігсхоспітал у Копенгагені після успішного лікування. Наразі вона перебуває у палаці Фреденсборг, де продовжить відновлення.

Згідно з заявою королівської сім'ї, стан Маргрете II покращується, незважаючи на суворі рекомендації лікарів, проте їй необхідно дотримуватися вільного графіка та «берегти себе протягом наступних кількох місяців».

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Королева Маргрете II / © Getty Images

Госпіталізація, про яку було оголошено минулими вихідними, відбулася після того, як у неї виникло загальне нездужання. Медичні аналізи виявили нове скупчення крові в ділянці стегна, що виникло в результаті операції, яку вона перенесла після попереднього падіння, у поєднанні з легким зневодненням.

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Під час перебування королеви у лікарні інформація про її стан трималася в секреті, за винятком приватного візиту її сина короля Фредеріка X. Нинішній монарх відвідав свою матір поза своїм офіційним розкладом.

Король Фредерік X та королева Маргрете II / © Getty Images

Цей останній медичний інцидент посилює і так непростий рік здоров'я королеви Маргрете II. Варто нагадати, що 14 травня королева була госпіталізована до тієї ж лікарні зі стенокардією, а наступного дня їй було проведено коронарну ангіопластику для відновлення кровотоку. Після виписки 19 травня їй довелося повторно госпіталізуватися через шість днів, коли комп'ютерна томографія виявила перше ускладнення: застій крові в стегні, пов'язаний з попереднім падінням.

Король Фредерік X, королева Мері та кронпринц Крістіан в Осло / © Associated Press

Нагадаємо, королева Маргрете II була змушена пропустити похорон свого кузена короля Гаральда Норвезького, і в результаті король Фредерік X і королева Мері та їхній старший син – спадковий принц Крістіан, а також принцеса Бенедікре були присутні на заході в Осло.

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