В оливковому жакеті й перлах: Урсула фон дер Ляєн відвідала космічний саміт у Парижі

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула на Міжнародний космічний саміт, який відбувся у Великому палаці в Парижі.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Для офіційного заходу політикиня обрала стриманий діловий образ. На ній був подовжений жакет оливкового відтінку з легким блиском, чіткою лінією плечей, прорізними кишенями та застібкою на один ґудзик. Його вона поєднала зі світлою блузкою з вертикальними складками і чорними штанами широкого крою.

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Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Талію Урсула підкреслила тонким чорним шкіряним ременем із круглою металевою пряжкою. На лацкані жакета була прикріплена невелика золота брошка з емблемою заходу.

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Образ президентка Єврокомісії доповнила коротким перловим намистом із темною акцентною намистиною та лаконічними сережками-пусетами.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Її біляве волосся було укладене у фірмову об’ємну зачіску, а макіяж вона зробила природним, із рожевою помадою. Оливковий відтінок жакета додав класичному образу виразності, не порушуючи офіційного дрескоду події.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у малиновому жакеті і туфлях з пряжками постала на робочій вечері у Єлисейському палаці.

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