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В оливковому жакеті й перлах: Урсула фон дер Ляєн відвідала космічний саміт у Парижі
Очільниця Єврокомісії прибула до Великого палацу у стриманому діловому образі з елегантними деталями.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула на Міжнародний космічний саміт, який відбувся у Великому палаці в Парижі.
Для офіційного заходу політикиня обрала стриманий діловий образ. На ній був подовжений жакет оливкового відтінку з легким блиском, чіткою лінією плечей, прорізними кишенями та застібкою на один ґудзик. Його вона поєднала зі світлою блузкою з вертикальними складками і чорними штанами широкого крою.
Талію Урсула підкреслила тонким чорним шкіряним ременем із круглою металевою пряжкою. На лацкані жакета була прикріплена невелика золота брошка з емблемою заходу.
Образ президентка Єврокомісії доповнила коротким перловим намистом із темною акцентною намистиною та лаконічними сережками-пусетами.
Її біляве волосся було укладене у фірмову об’ємну зачіску, а макіяж вона зробила природним, із рожевою помадою. Оливковий відтінок жакета додав класичному образу виразності, не порушуючи офіційного дрескоду події.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у малиновому жакеті і туфлях з пряжками постала на робочій вечері у Єлисейському палаці.