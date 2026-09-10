Павла Зіброва обікрали у потягу: "Зайшли молоді дівчата, а я розпустив вуса"

Павло Зібров

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Українського співака Павла Зіброва обікрали у потягу.

Про це виконавець розповів на проєкті «ЖВЛ представляє». Артист говорить, що прямував на концерт. До місця його проведення співак їхав потягом. Там його запримітили прихильниці, які й попросили в нього автограф та зробити декілька фото. Звичайно ж, співак погодився.

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Однак після цієї зустрічі Павло Зібров залишився без концертної сорочки. Виконавець говорить, що приїхав, а вбрання немає, хоча він ретельно перевіряв, чи нічого не залишив у потягу. Звичайно, Павлу Зіброву сумно, оскільки сорочка була нова, з етикеткою і привезена йому з-за кордону. Однак, як жартує артист, комусь залишився сувенір.

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Павло Зібров

«Я їхав у потягу. Знаєте, зараз кожен хоче автограф, побачив і запитує, чи можна. От зайшли гарні молоді дівчата, все добре, а я так розпустив вуса. Ляп, а нової, фірмової концертної сорочки нема, украли! Навіть ще етикетка була, з Еміратів привезли, вона в мене лежала. Це було буквально нещодавно. Дивлюся, а немає. У потягу ми все провірили», — поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров назвав свою вагу. Також артист здивував, на яку дієту його посадила дружина Марина.

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