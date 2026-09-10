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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Підкидання наркотиків екскомбату "Маґури": суд взяв під варту військового

Алієва взяли під варту. Альтернативою визначено заставу в розмірі понад 14 млн 976 тис. грн.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Підкидання наркотиків екскомбату "Маґури": суд взяв під варту військового

Суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю Алієву / © Суспільне

Суд обрав запобіжний захід одному з трьох підозрюваних у справі про можливе підкидання наркотиків в автомобіль колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр «Маґура» Олександра Ширшина — військовослужбовцю Алієву.

Про це йдеться у повідоленні «Суспільне Новини».

Алієва взяли під варту до 8 листопада. Альтернативою визначено заставу в розмірі понад 14 млн 976 тис. грн.

Захисники просили розглядати справу в закритому режимі, посилаючись на державну таємницю та дислокацію військової частини. Прокурор наполягав на відкритому засіданні. Суд ухвалив рішення провести засідання у закритому режимі.

Адвокатка Ткаченко заявила, що захист просив передати Алієва на поруки.

«Ми подали клопотання про передачу підозрюваного на поруки, він є героєм України і ми не хочемо, щоб його дані були озвучені», — сказала вона.

Інший захисник підозрюваного, Стеценко, заявив, що справа має «сильний політичний окрас».

Олександр Ширшин / © Фото з відкритих джерел

Олександр Ширшин / © Фото з відкритих джерел

Що відомо про справу Ширшина

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив про підозру трьом колишнім правоохоронцям, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони. За версією слідства, вони у змові з іншими невстановленими особами організували приховане стеження за Ширшиним та підготували штучні докази для його незаконного притягнення до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, у ніч із 27 на 28 серпня 2026 року підозрювані незаконно проникли до автомобіля Ширшина в Харкові та підкинули туди близько 30 пакетів із канабісом і PVP.

Наступного дня, 28 серпня, вони нібито передали патрульним інформацію про те, що екскомбат перевозить наркотики. Автомобіль зупинили на вулиці Кооперативній, після чого під час огляду в ньому виявили заборонені речовини.

Сам Ширшин одразу заявив, що наркотики йому підкинули, а також розповів про тривале стеження за ним. В ОГП зазначили, що слідство встановило ланцюг подій — від незаконного збору конфіденційної інформації до підкидання наркотиків.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України.

Що говорив Олександр Ширшин

Ширшин, який раніше командував батальйоном 47-ї ОМБр «Маґура», а нині є офіцером управління 16-го армійського корпусу, повідомляв, що під час перевірки поліцією в Харкові в його автомобілі нібито знайшли пакет із наркотиками та вагами.

Військовий заперечував причетність до незаконного обігу наркотиків.

«Можу заявити, що ніколи в житті я не вживав і тим більше не займався збутом, поширенням наркотичних або заборонених речовин», — написав Ширшин.

Він також заявляв, що не очікував, що йому доведеться захищатися та доводити свою невинуватість у країні, яку він захищає, і повідомляв про намір докладніше викласти власну версію подій.

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