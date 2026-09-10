Майже пів трильйона злотих: Польща підрахувала втрати через війну в Україні

Польща / © ТСН

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Повномасштабна війна в Україні завдала польській економіці збитків на понад 490 мільярдів злотих. Найбільший фінансовий тягар ліг на плечі звичайних домогосподарств.

Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на розрахунки Головного статистичного управління Польщі.

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Аналітики відомства оцінили наслідки чотирьох років воєнних дій на сході з 2022 по 2025 рік. Загальна сума збитків за цей період сягнула 490,1 мільярда злотих. А це становить приблизно 3,5% сукупного ВВП Польщі за 2022–2025 роки.

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Зазначається, найбільше від війни постраждали звичайні домогосподарства — їхні збитки сягнули 292,1 млрд злотих. Корпоративний сектор втратив 126 млрд злотих, а органи місцевого та центрального самоврядування — 72 млрд злотих.

Під час підрахунків експерти брали до уваги низку факторів: масштаби допомоги, наданої Україні та українцям, ситуацію на ринку праці, економічні зміни, демографічні показники. А також опитування настроїв поляків та вплив війни й напливу біженців на домогосподарства та підприємництво.

Очільник відомства Марек Церпял-Волан пояснив, що під час підрахунків також врахували, що через повільніше зростання зарплат після вторгнення у лютому 2022 року люди стали менше купувати. Крім того, до уваги взяли витрати на оборону та падіння доходів польської промисловості.

Окремо експерти відзначили серйозний удар по будівництву, де збитки через падіння доходів склали 120,9 млрд злотих. Це сталося через брак кадрів. Наприклад, у 2023 році українських чоловіків із тимчасовим проживанням у Польщі стало менше на 12,7%. Також через війну сильно зросли ціни на матеріали — подорожчали сталь, цемент, скло, асфальт, кольорові метали, заповнювачі та пластмаси.

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Нагадаємо, раніше Польща підняла військову авіацію та посилила готовність систем ППО через удари російської авіації далекого радіуса дії по Україні.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав підтримувати Україну та не допустити повторення помилок минулого, які, за його словами, можуть мати небезпечні наслідки для Європи.

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