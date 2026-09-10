Ці собаки прив’язуються до людей усім серцем: 7 порід, які стануть найкращими друзями

7 найвідданіших порід собак, які люблять бути поруч із людиною / © Pixabay

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Деякі собаки цінують самостійність, інші ж готові буквально всюди ходити за господарем. Експерти назвали сім порід, представники яких особливо орієнтовані на людей, люблять проводити з ними час і здатні формувати міцний емоційний зв’язок.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Ветеринарна консультантка Джо Майєрс зазначає, що за роки роботи із сім’ями та їхніми домашніми улюбленцями помітила: представники окремих порід особливо схильні до тісних стосунків зі своїми господарями.

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Водночас такі собаки підійдуть не кожному. Вони потребують людського товариства, уваги та спільного проведення часу. Людям, які шукають більш незалежного улюбленця, варто врахувати цю особливість.

Боксер

Боксери відомі своєю сильною орієнтацією на сім’ю. За словами ветеринарної консультантки Ніти Васудеван, їм подобається бути частиною повсякденного життя господарів.

Представники породи зазвичай ласкаві, грайливі та товариські, а до своїх людей можуть бути особливо відданими. Водночас це енергійні собаки, яким потрібна активність. Після прогулянок та ігор вони охоче проводять спокійний час поруч із господарями.

Бішон-фрізе

Невеликих бішон-фрізе свого часу виводили передусім як собак-компаньйонів, тому прагнення бути поруч із людиною для них цілком природне.

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Васудеван характеризує представників породи як ласкавих і соціальних. Завдяки невеликому розміру та доброзичливому характеру вони можуть добре почуватися в сім’ях, де часто бувають гості. Бішони активні, проте зазвичай не потребують надмірних фізичних навантажень. Ще одна їхня особливість — вони порівняно мало линяють.

Ірландський сетер

Ірландські сетери прагнуть брати участь у тому, що роблять їхні господарі, та люблять бути частиною сімейного життя. Майєрс називає їх одними із собак, які здатні формувати особливо близькі стосунки з людьми.

Однак ця порода потребує значних фізичних навантажень і розумової стимуляції. Тому людям, які шукають спокійного улюбленця з мінімальними потребами в активності, ірландський сетер може не підійти.

Лабрадор-ретривер

Лабрадорів виводили для тісної співпраці з людьми, що позначилося на характері породи. За словами Васудеван, вони зазвичай товариські, прагнуть догодити господарям і добре почуваються, коли їх залучають до сімейних справ.

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Дресирувальниця собак Шеннон Вокер також відзначає їхню дружелюбність і бажання співпрацювати з людиною. Водночас лабрадорам необхідно забезпечувати достатню кількість фізичних навантажень.

Бігль

Попри мисливське минуле, біглі також належать до соціальних собак. Їх виводили для роботи разом із людьми та іншими собаками, тому вони зазвичай добре почуваються в компанії.

За словами Васудеван, товариський характер робить біглів хорошими компаньйонами. Водночас під час прогулянок вони можуть легко відволікатися на запахи. Ця порода особливо підійде активним людям і сім’ям, які полюбляють довгі прогулянки.

Вельш-коргі-пемброк

Невеликий розмір коргі може бути оманливим: це активні, розумні собаки з яскравим характером. Майєрс зазначає, що вони дуже уважні до людей навколо та активно взаємодіють зі своїми господарями.

Однак коргі потрібно давати достатньо занять. Завдяки розуму вони здатні самі вигадувати собі розваги, якщо їм бракує активності. Для людей, яким подобається постійна взаємодія із собакою, вони можуть стати хорошими компаньйонами.

Бостон-тер’єр

Бостон-тер’єри поєднують відданість господарям із товариським та грайливим характером. Вони люблять взаємодіяти з членами сім’ї та можуть добре почуватися в домі, де часто бувають гості.

За спостереженнями Майєрс, власники цих собак нерідко особливо цінують їхній веселий характер. Бостон-тер’єри люблять бути частиною сімейного життя та активно спілкуватися з людьми.

Нагадаємо, якщо вдома бракує позитиву, пухнастий компаньйон може це виправити. До переліку найжиттєрадісніших порід собак потрапили як крихітні улюбленці, так і справжні велетні.

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