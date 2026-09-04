Люблять спати та не вимагають постійної уваги: 5 спокійних порід собак

5 найспокійніших порід собак, які люблять відпочивати / © Associated Press

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Не всі собаки готові годинами бігати, вимагати постійних ігор та не відходити від господаря ні на крок. Деякі породи від природи мають значно спокійніший темперамент, добре адаптуються до розміреного способу життя та не потребують складного догляду.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Експерт з догляду за домашніми тваринами Бен Дойл назвав п’ять порід собак, які вирізняються спокійною вдачею та відносною невибагливістю. Водночас фахівець наголошує: незалежно від породи кожному собаці потрібні увага, виховання, прогулянки та належний догляд.

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Грейхаунд

Через спортивну статуру та здатність розвивати швидкість до 72 км/год грейхаунди можуть здаватися надзвичайно активними. Насправді ж, за словами Дойла, більшу частину часу ці собаки охоче проводять у спокої.

Їм підходять короткі прогулянки, хоча можливість час від часу добре побігати вони також оцінять. Додатковою перевагою породи є коротка шерсть, яка не потребує складного грумінгу.

Грейхаундів описують як спокійних, лагідних і тихих собак. Їхня тривалість життя зазвичай становить 10–13 років.

Німецький дог

Попри значні розміри, німецькі доги відомі як ніжні та доволі спокійні собаки. Після прогулянок і необхідного фізичного навантаження дорослі представники породи можуть із задоволенням проводити чимало часу відпочиваючи.

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Дойл зазначає, що німецькі доги здатні пристосовуватися до різних умов, зокрема до життя в невеликому будинку або квартирі. Водночас через їхні розміри особливо важливими є правильне виховання та дресирування.

Шерсть у цих собак коротка й відносно проста в догляді. Середня тривалість життя німецьких догів — 7–10 років.

Англійський мастиф

Ще один велетень у списку — англійський мастиф. Представники цієї породи зазвичай мають спокійний та незалежний характер і віддають перевагу неквапливому способу життя.

Їм потрібні помірні фізичні навантаження, а коротка шерсть не вимагає багато часу на догляд. Однак, як і у випадку з німецькими догами, через значні розміри мастифа необхідно відповідально дресирувати.

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За словами експерта, порода може підійти людям, які шукають відданого, але порівняно невибагливого собаку. Водночас майбутнім господарям варто бути готовими до рясного слиновиділення. Живуть англійські мастифи в середньому 6–10 років.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунди також не належать до собак, яким постійно потрібні інтенсивні фізичні навантаження. Вони полюбляють спати й відпочивати, а для підтримання активності їм достатньо помірних щоденних прогулянок.

Догляд за шерстю породи також порівняно нескладний. Водночас бассети можуть бути впертими та, як і мастифи, схильні до слиновиділення.

Цих собак характеризують як спокійних і стриманих. Середня тривалість їхнього життя становить 12–13 років.

Мопс

Мопси відомі товариським і ласкавим характером, але водночас можуть бути досить самостійними. Вони легко пристосовуються до способу життя господаря, а короткі прогулянки та ігри здатні забезпечити їм необхідну активність.

Завдяки невеликому розміру мопси добре пристосовані до життя у квартирі чи невеликому будинку. Їхня коротка шерсть також не потребує складного догляду.

Однак через пласку морду представники породи схильні до проблем із диханням та перегрівання, тому за їхнім станом особливо важливо стежити у спекотну погоду. Середня тривалість життя мопсів становить 13–15 років.

Нагадаємо, якщо вдома вже є собака, вибір другого улюбленця потребує особливої уваги. Ветеринарка розповіла, представники яких шести порід найчастіше добре почуваються в компанії інших собак.

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