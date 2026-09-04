Росія загострює ситуацію на Балтиці: у ВМС Данії розкрили деталі і забили на сполох

Президент Росії Володимир Путін на борту військового судна / © Associated Press

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Командувач ВМС Данії Сорен К’єльдсен заявив про загострення ситуації на Балтійському морі з боку Росії. Контрадмірал розповів про загрози від РФ та назвав три кроки для захисту регіону.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Welt.

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Як Росія змінила поведінку в Балтійському морі?

«Росія загострює ситуацію на Балтійському морі, однак вона є більш складною», — сказав К’єльдсен.

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За його словами, загалом ВМС Данії надалі підтримують добрі відносини з російськими суднами, які проходять через води країни. У більшості випадків вони поводяться так, як очікується. Кораблі дотримуються правил судноплавства та міжнародного права.

Водночас контрадмірал зазначив, що останніми роками російська сторона помітно змінила характер своєї поведінки на морі.

«Однак ми спостерігаємо, що Росія змінила свою поведінку. Найважливіша відмінність полягає в тому, що російські судна сьогодні значно більш пильні. У зв’язку з цим ми маємо справу з новим безпековим середовищем. Воно настільки нестабільне, як не було вже дуже давно«, — розповів командувач ВМС Данії.

Він уточнив, що це, зокрема, проявляється у використанні російськими екіпажами систем захисту. Нині вони застосовують їх інакше, ніж кілька років тому, а також вживають значно більше заходів для убезпечення своїх суден.

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«Я припускаю, що це пов’язано з тим, що Росія чудово знає, на що зараз здатна Україна — навіть у регіоні Балтійського моря«, — зауважив К’єльдсен.

Відповідь Європи на ситуацію в Балтійському морі

Він також окреслив, якою, на його думку, має бути відповідь на зміни безпекової ситуації. Контрадмірал наголосив на необхідності трьох основних складників.

Першим з них командувач ВМС назвав ефективний моніторинг. За його словами, Данія щодня тісно взаємодіє у цьому напрямку з іншими державами Балтійського регіону — Швецією, Польщею, Німеччиною та країнами Балтії.

«По-друге, ми повинні посилити свою присутність. У межах CTF Baltic наразі в Німеччині діє морське командування. Його частиною є Baltic Sentry [операція НАТО з морського спостереження]. По-третє, нам необхідні спроможності для здійснення реальних дій у разі, якщо щось станеться», — розповів К’єльдсен.

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Окремо він розповів про нагляд ВМС Данії за російськими суднами, які пов’язують із так званим «тіньовим флотом».

«Ми дуже уважно за ними стежимо. Кожну зміну поведінки документують, а інформацію про це ми передаємо нашим сусідам. Однак те, чи змінюватимемо ми власну поведінку, було б політичним рішенням. Наразі наше завдання — супроводжувати та спостерігати за «тіньовим флотом«, — сказав контрадмірал.

Нагадаємо, європейська та американська розвідка наразі не фіксують ознак підготовки Росії до звичайного військового нападу на країни НАТО чи Балтії. Проте російські спецслужби продовжують готувати гібридні операції, диверсії та підпали в Польщі та Балтії. Альянс тим часом активізує контакти з РФ для уникнення непорозумінь. Президент США Дональд Трамп заперечує ризик російського удару по НАТО, а балтійські держави не бачать змін у рівні прямих військових загроз.

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