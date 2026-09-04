Чим покрити дерев’яний паркан, щоб фарба не тріскалася і не відшаровувалася

Чим пофарбувати дерев’яний паркан

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Дерев’яний паркан постійно перебуває просто неба, намокає під дощем, висихає на сонці, взимку промерзає, а навесні знову набирає вологу. Через це незахищені дошки поступово сіріють і розтріскуються, а невдало підібрана фарба може почати лущитися.

Для нового паркану з необробленої деревини можна використати саморобне покриття на основі житнього борошна, залізного купоросу, лляної олії та мінерального пігменту. Подібні фарби давно застосовують у скандинавських країнах для зовнішніх дерев’яних поверхонь. Їхня особливість у тому, що вони не створюють товстої плівки, яка згодом може відшаровуватися, а поступово зношуються та вивітрюються. Тому таке покриття порівняно легко поновити.

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Що потрібно для приготування фарби

Щоб приготувати приблизно 10 літрів фарби, знадобляться 9 л води, 800 г житнього борошна, 400 г залізного купоросу, 250 г солі, 500 мл лляної олії та 1,5 кг сухого мінерального пігменту — червоної вохри.

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Житнє борошно під час нагрівання загущує суміш і створює основу, завдяки якій фарба тримається на деревині. Залізний купорос допомагає захистити деревину, лляна олія робить покриття стійкішим до впливу вологи, а пігмент надає йому кольору.

Для такого покриття традиційно використовують червону вохру — природний мінеральний пігмент на основі сполук заліза. Саме вона надає фарбі характерного цегляно-червоного або червоно-коричневого відтінку. Вохру продають у вигляді сухого порошку, який додають безпосередньо під час приготування фарби.

Пропорції компонентів у різних традиційних рецептурах можуть дещо відрізнятися, але самостійно збільшувати кількість купоросу чи лляної олії не варто — це може змінити властивості готового покриття.

Як приготувати покриття

Спочатку в 6 л холодної води поступово всипають житнє борошно. Суміш потрібно постійно перемішувати, щоб не утворилися грудочки. Після цього її ставлять на слабкий вогонь і продовжують помішувати, не допускаючи пригорання.

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Коли суміш нагріється, додають сіль і залізний купорос та перемішують, доки кристали не розчиняться. Потім невеликими порціями всипають сухий пігмент, що надасть фарбі потрібного кольору, і ретельно розмішують.

Наступною вливають лляну олію та знову перемішують суміш. Після цього додають решту 3 л води.

Готову суміш тримають на мінімальному вогні приблизно дві години, періодично помішуючи. За консистенцією вона має нагадувати густу сметану — не бути надто рідкою, але й не перетворитися на дуже густу масу. Перед нанесенням фарбі дають охолонути до температури, за якої з нею буде зручно працювати.

На який паркан можна наносити таку фарбу

Цей спосіб підходить не для кожного дерев’яного паркану. Найкраще покриття тримається на необробленій шорсткій деревині, а також на поверхнях, які раніше вже фарбували сумісною фарбою такого типу.

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Якщо дошки вкриті лаком, акриловою, алкідною чи іншою фарбою, що утворює щільну плівку, наносити борошняну суміш просто поверх неї не варто. Вона не зможе нормально зчепитися з деревиною. Старе покриття доведеться належним чином видалити або вибрати нову фарбу, сумісну з тією, що вже є на паркані.

На дуже гладких струганих дошках таке покриття також може триматися гірше, ніж на шорсткій деревині.

Як підготувати паркан до фарбування

Перед нанесенням покриття дошки мають бути сухими та чистими. З поверхні потрібно прибрати пил, бруд, слабкі частинки старого сумісного покриття та все, що може перешкоджати зчепленню фарби з деревиною.

Для роботи краще вибрати сухий день без опадів. Не варто фарбувати мокрі дошки або працювати під палючим сонцем, коли поверхня сильно нагріта й фарба висихає надто швидко.

Наносити суміш найзручніше пензлем, рівномірно розподіляючи її по дошках. Скільки фарби знадобиться, залежить від поверхні, суха шорстка деревина вбирає більше матеріалу, ніж гладка. Для традиційної фарби з червоною вохрою наводять орієнтовну витрату близько 1 л на 3–5 м².

Подібні покриття справді можуть служити багато років. На довговічність впливають якість і вологість деревини, підготовка поверхні, склад фарби, кількість сонця й опадів, а також сама конструкція паркану. Дошки, які постійно намокають і погано висихають, потребуватимуть догляду швидше.

А якщо паркан уже пофарбований

У такому разі насамперед потрібно з’ясувати, чим саме він був покритий. Саморобна фарба з житнього борошна — хороший варіант передусім для нової, нефарбованої шорсткої деревини або для поверхні з таким самим сумісним старим покриттям.

Для паркану, вже вкритого сучасною фасадною фарбою, лаком чи просоченням, краще підбирати матеріал відповідно до наявного покриття. А якщо головне завдання — отримати максимально стійкий захист деревини від атмосферного впливу, сучасна якісна система ґрунтування та непрозорої зовнішньої фарби також залишається одним із найефективніших варіантів. Перевага такого покриття полягає в тому, що воно не відшаровується великими шматками, як стара плівкова фарба.

Отже, рецепт із борошном, залізним купоросом і лляною олією — не універсальна заміна будь-якій фарбі. Найкраще він підходить для нового паркану з необроблених шорстких дощок, де таке покриття може поступово вивітрюватися без характерного сильного лущення та порівняно легко поновлюватися.

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