Як відмити плитку на кухні від жиру: прості способи для свіжого та старого нальоту

Чим помити плитку на кухні

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Кухонний фартух особливо швидко забруднюється біля плити. на плитці осідають дрібні краплі жиру, до яких згодом прилипає пил. Якщо не прибирати їх регулярно, утворюється липкий наліт, який уже не вдається стерти звичайною вологою серветкою.

Однак навіть старий жир не варто відразу відтирати жорсткою губкою або сильнодійними засобами. Спочатку його потрібно розм’якшити, а вже потім прибирати. Для більшості керамічних поверхонь із цим справляються найпростіші засоби, які є на кухні.

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Почніть із засобу для миття посуду

Для звичайної керамічної плитки підійде тепла вода із невеликою кількістю засобу для миття посуду. Він містить поверхнево-активні речовини, які допомагають відокремити жир від поверхні, щоб його було легше змити.

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Додайте у теплу воду трохи засобу для посуду, змочіть м’яку губку або серветку з мікрофібри та протріть фартух. Якщо бризки вже підсохли, добре змочіть їх розчином і залиште на кілька хвилин. Після цього протріть плитку ще раз.

Наприкінці змийте залишки мийного засобу чистою водою та витріть поверхню насухо. На глянцевій плитці це допоможе уникнути розводів.

Як прибрати старий шар жиру

Якщо біля плити утворився щільний липкий наліт, не намагайтеся зішкребти його ножем або металевою губкою. Так легко залишити подряпини.

Спочатку розм’якшіть забруднення теплою водою із засобом для посуду. Якщо після цього товстий шар жиру не знімається губкою, можна обережно скористатися пластиковим скребком. Тримайте його під невеликим кутом і працюйте без сильного натиску.

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Краще кілька разів повторити очищення, поступово знімаючи наліт, ніж намагатися прибрати все за один раз сильним тертям.

Коли допоможе харчова сода

Для стійких плям на звичайній керамічній або керамогранітній плитці можна спробувати харчову соду.

Змішайте невелику кількість соди з водою до утворення густої пасти. Нанесіть її на забруднену ділянку, трохи зачекайте, а потім обережно протріть вологою м’якою губкою. Залишки соди ретельно змийте чистою водою.

Сода має легку абразивну дію, тому сильно терти поверхню не потрібно. Якщо плитка глянцева, декоративна або має незвичайне покриття, спочатку перевірте спосіб на малопомітній ділянці.

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Змішувати соду з оцтом для посилення ефекту немає сенсу. Під час реакції кислота й сода значною мірою нейтралізують одна одну. Для жирного нальоту практичніше використовувати соду окремо.

Як відмити жир у швах

Міжплиткові шви можуть забруднюватися швидше за гладку поверхню, особливо якщо використана пориста цементна затирка.

Спочатку нанесіть на шви теплу воду із засобом для посуду та залиште на кілька хвилин. Потім обережно пройдіться невеликою щіткою з не надто жорсткою щетиною та змийте забруднення чистою водою.

Оцет і розчини інших кислот для регулярного очищення цементних швів краще не використовувати, кислотні засоби можуть впливати на цементні матеріали затирки.

Чим не варто відтирати плитку

Металеві губки, ножі, жорсткі скребки та грубі абразивні порошки можуть залишити подряпини, особливо на глянцевій поверхні. Якщо забруднення не відходить, краще ще раз його розм’якшити, ніж посилювати натиск.

Не варто без потреби використовувати й нашатирний спирт. Для звичайного кухонного жиру достатньо простіших засобів. Крім того, аміак категорично не можна змішувати із засобами, що містять хлор, унаслідок хімічної реакції можуть утворюватися токсичні гази.

Оцет і лимонну кислоту теж не варто вважати універсальними очищувачами кухонного фартуха. Для видалення жиру вони не потрібні, а деякі матеріали кислота здатна пошкодити.

Якщо фартух зроблений із натурального каменю

Мармуру, вапняку, травертину та іншим видам натурального каменю потрібен делікатніший догляд. Експерти радять використовувати для таких поверхонь нейтральний засіб для каменю або теплу воду з невеликою кількістю м’якого засобу для миття посуду.

Особливо обережно потрібно поводитися з мармуром, вапняком і травертином. Оцет, лимонний сік та інші кислоти можуть вступати в реакцію з такими матеріалами й залишати на поверхні тьмяні протравлені плями.

Тому перед використанням будь-якого домашнього способу варто точно знати, з якого матеріалу зроблений фартух. Те, що без проблем переносить звичайна керамічна плитка, може зіпсувати натуральний камінь.

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