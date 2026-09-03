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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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11
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1 хв

Розкішний аксесуар футболіста: Уго Екітіке з’явився в аеропорту з масивною сумкою Louis Vuitton

Спортсмен додає до свого стилю дуже помітні акценти.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Уго Екітіке

Футболіст Уго Екітіке / фото: instagram.com/hekitike

Французький футболіст камерунського походження, нападник клубу «Ліверпуль», 24-річний Уго Екітіке виявився неабияким прихильником вишуканих сумок.

Спортсмен продемонстрував свою любов до цього аксесуару, коли опублікував в Instagram фото з дорожньою сумкою Louis Vuitton Streamer 65, з колекції осінь-зима 2024, дизайн якої створив Фаррелл Вільямс.

Футболіст Уго Екітіке / фото: instagram.com/hekitike

Футболіст Уго Екітіке / фото: instagram.com/hekitike

Модель є частиною його масштабного бачення чоловічої лінійки бренду і переносить фірмову естетику подорожей Модного дому в більш об’ємний та виразний формат. Саме тому ця масивна сумка стала вдалим вибором для появи Екітіке в аеропорту.

Однак через те, що Екітіке ніс сумку розстібнутою, вона здається ще більшою і масивнішою, ніж під час демонстрації на подіумі.

Модель демонструє сумку під час показу Louis Vuitton осінь-зима 2024-2025 у межах Тижня моди в Парижі / © Getty Images

Модель демонструє сумку під час показу Louis Vuitton осінь-зима 2024-2025 у межах Тижня моди в Парижі / © Getty Images

Модель демонструє сумку під час показу Louis Vuitton осінь-зима 2024-2025 у межах Тижня моди в Парижі / © Getty Images

Модель демонструє сумку під час показу Louis Vuitton осінь-зима 2024-2025 у межах Тижня моди в Парижі / © Getty Images

Коментарі
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