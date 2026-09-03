Як приготувати пряний чай за рецептом першої леді Берд Джонсон: смак Техасу у чашці

Леді Берд Джонсон / © Associated Press

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Клаудія «Леді Берд» Джонсон запам’яталася не лише як дружина президента Ліндона Джонсона. Вона активно підтримувала закон про озеленення автострад 1965 року, займалася громадською діяльністю та багато років залишалася символом гостинності, про це розповіло видання EatingWell.

Саме тому її фірмовий пряний чай сьогодні цікавий не лише як рецепт, а й як маленька частинка історії. Напій подавали у родинному будинку Джонсонів у Стоунволлі, штат Техас, і готували як гарячим, так і холодним, залежно від сезону.

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Леді Берд Джонсон / © Associated Press

Інгредієнти

чорний чай — 4 пакетики

окріп — 8 склянок

заморожений концентрат лаймового напою — 1 банка

заморожений апельсиновий сік — 1 банка

кориця — 1 паличка

гвоздика — кілька бутонів

цукор

підсолоджувач

Приготування

Заваріть чай у великій каструлі, залийте пакетики 8 склянками окропу. Додайте заморожений лаймовий концентрат і апельсиновий сік, покладіть паличку кориці та кілька бутонів гвоздики. Доведіть напій до легкого кипіння та проваріть кілька хвилин. Подавати його можна гарячим або охолодженим із льодом.

Сучасний варіант

Леді Берд Джонсон / © Associated Press

Рецепт легко адаптувати під власний смак. Якщо вам подобається насиченіший пряний аромат, просто додайте ще кілька бутонів гвоздики. Хочете м’якший смак, зменште їхню кількість або взагалі відмовтеся від спеції.

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Леді Берд також радила додавати цукор або підсолоджувач до свого смаку. А для менш солодкої сучасної версії заморожені концентрати можна замінити свіжим соком лайма та апельсина, це актуально, якщо хочеться контролювати кількість доданого цукру.

Рецепт розрахований на велику компанію, але його легко зменшити вдвічі для невеликої кількості гостей.

Цей чай — більше, ніж просто смачний напій, у ньому є атмосфера техаського ранчо, родинних зустрічей і тієї самої південної гостинності, якою славилася Леді Берд Джонсон.

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