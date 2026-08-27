Яке свято 3 вересня 2026 року / © ТСН

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3 вересня 2026 року — четвер. 1652-й день війни в Україні.

Яке свято 3 вересня

3 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського / © pexels.com

3 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського. Він очолював християнську громаду міста Нікомидія в час жорстоких гонінь на християн за правління імператора Діоклетіана. Після того як у Нікомидії було спалено храм, де під час богослужіння загинули тисячі вірян, святитель Антим не зрікся віри, а продовжив підтримувати й зміцнювати християн. Згодом його заарештували. Навіть дорогою до суду він виявляв милосердя до своїх охоронців, за що багато хто з них увірував у Христа. Святий Антим відмовився принести жертву язичницьким богам і за свою непохитну віру був усічений мечем близько 302 року.

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3 вересня в Україні і світі святкують День відкриття молекули ДНК / © pexels.com

3 вересня в Україні і світі святкують День відкриття молекули ДНК. 1953 року вчені Джеймс Ватсон і Френсіс Крік, спираючись на рентгенівські знімки, отримані Розалінд Франклін та Морісом Вілкінсом, запропонували модель подвійної спіралі ДНК. Це відкриття стало справжнім проривом у біології, медицині та генетиці. Завдяки вивченню ДНК людство отримало можливість краще розуміти механізми спадковості, розробляти сучасні методи діагностики й лікування генетичних захворювань, створювати нові ліки та проводити ДНК-експертизи.

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3 вересня День хмарочоса / © pexels.com

Також 3 вересня День хмарочоса. Поява хмарочосів наприкінці XIX століття стала можливою завдяки використанню сталевих каркасів, швидкісних ліфтів і нових будівельних технологій. Саме ці винаходи дозволили будувати будинки, висота яких раніше здавалася недосяжною.

3 вересня День народження бюстгальтера / © pexels.com

А ще 3 вересня День народження бюстгальтера. Саме цього дня 1914 року американка Мері Фелпс Джейкоб отримала патент на перший сучасний бюстгальтер, який став зручнішою альтернативою жорстким корсетам. За легендою, ідея виникла, коли Мері готувалася до світського заходу й зрозуміла, що корсет псує вигляд її сукні. Вона зшила простий виріб із двох шовкових хустинок і стрічки, який виявився легким, комфортним і практичним.

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