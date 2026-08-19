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День ангела 26 серпня: кого та як вітати з іменинами
26 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 26 серпня
26 серпня 2026 року привітайте з іменинами Адріана, Віктора, Георгія, Дмитра, Петра, Марію, Наталію.
Адріан — латинське походження, означає «той, що родом з Адрії». В дитинстві добрий. В дорослому віці стає співчутливим.
Віктор — латинське ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає справедливим.
Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «землероб». В дитинстві веселий. В дорослому віці стає комунікабельним.
Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає щирим.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві щедрий. В дорослому віці стає працьовитим.
Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «кохана». В дитинстві тихи. В дорослому віці стає доброю.
Наталія — латинське походження, означає «благословенна». В дитинстві любить, коли її хвалять. В дорослому віці стає чарівною.
День ангела 26 серпня — душевні привітання в прозі
З іменинами тебе! Нехай життя буде красивим, щедрим на добро, а поруч будуть лише щирі люди.
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У День ангела бажаю тобі міцного здоров’я, щастя, душевного тепла та незмінної підтримки небесного покровителя.
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Вітаю з Днем твого ангела! Нехай кожен день дарує приємні сюрпризи, посмішки та радісні миті.
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Щиро бажаю у День ангела миру, любові, достатку та благословення у всіх справах.
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З Днем ангела! Нехай твій захисник з небес завжди тримає тебе під своїм крилом і наповнює життя світлом.