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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
20
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2 хв

День ангела 26 серпня: кого та як вітати з іменинами

26 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 26 серпня

Який день ангела 26 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 26 серпня

26 серпня 2026 року привітайте з іменинами Адріана, Віктора, Георгія, Дмитра, Петра, Марію, Наталію.

Адріан — латинське походження, означає «той, що родом з Адрії». В дитинстві добрий. В дорослому віці стає співчутливим.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає справедливим.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «землероб». В дитинстві веселий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає щирим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві щедрий. В дорослому віці стає працьовитим.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «кохана». В дитинстві тихи. В дорослому віці стає доброю.

Наталія — латинське походження, означає «благословенна». В дитинстві любить, коли її хвалять. В дорослому віці стає чарівною.

День ангела 26 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 26 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

З іменинами тебе! Нехай життя буде красивим, щедрим на добро, а поруч будуть лише щирі люди.

***

У День ангела бажаю тобі міцного здоров’я, щастя, душевного тепла та незмінної підтримки небесного покровителя.

***

Вітаю з Днем твого ангела! Нехай кожен день дарує приємні сюрпризи, посмішки та радісні миті.

***

Щиро бажаю у День ангела миру, любові, достатку та благословення у всіх справах.

***

З Днем ангела! Нехай твій захисник з небес завжди тримає тебе під своїм крилом і наповнює життя світлом.

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