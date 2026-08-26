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Яке 2 вересня свято — все про цей день, яке церковне свято
2 вересня, День нотаріату. Віряни вшановують пам’ять мученика Маманта. До Нового року залишилося 125 днів.
2 вересня 2026 року — середа. 1651-й день війни в Україні.
Яке свято 2 вересня
2 вересня віряни святкують День пам’яті мученика Маманта. Ранньохристиянський святий III століття, який жив у Кесарії Каппадокійській (сучасна Туреччина). За переказами, Мамант походив із християнської родини. Його батьки померли під час переслідувань християн, а сам він, ще юнаком, був схоплений за віру в Христа. Попри катування та погрози, Мамант не зрікся християнства й загинув мученицькою смертю.
2 вересня в Україні святкують День нотаріату. Дата має символічне значення: 2 вересня 1993 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про нотаріат», який визначив правові засади діяльності нотаріату в Україні. Нотаріус — це фахівець, який посвідчує права та юридично значущі факти, оформлює спадщину, договори, довіреності, заповіти та інші документи. По суті, нотаріат допомагає забезпечувати юридичну визначеність і захищати права та законні інтереси людей і організацій. Саме значення цієї роботи й було підкреслено в указі про встановлення свята.
Також 2 вересня Всесвітній день пошуку талантів. Свято насамперед стосується рекрутерів, HR-фахівців та менеджерів із найму, адже саме вони допомагають компаніям знаходити людей із потрібними здібностями та створювати сильні команди. Відомо, що день започаткували 2018 року.
А ще 2 вересня Всесвітній день кокоса. Мета цього дня — привернути увагу до значення кокоса для економіки, продовольства, довкілля та добробуту мільйонів людей. Кокоси вирощують більш ніж у 90 країнах, а з них отримують не лише харчові продукти, а й олію, напої, косметичну сировину, волокна та матеріали для різних виробництв.