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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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32
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2 хв

Яке 2 вересня свято — все про цей день, яке церковне свято

2 вересня, День нотаріату. Віряни вшановують пам’ять мученика Маманта. До Нового року залишилося 125 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 2 вересня 2026 року

Яке свято 2 вересня 2026 року / © ТСН

2 вересня 2026 року — середа. 1651-й день війни в Україні.

Яке свято 2 вересня

2 вересня віряни святкують День пам’яті мученика Маманта / © unsplash.com

2 вересня віряни святкують День пам’яті мученика Маманта / © unsplash.com

2 вересня віряни святкують День пам’яті мученика Маманта. Ранньохристиянський святий III століття, який жив у Кесарії Каппадокійській (сучасна Туреччина). За переказами, Мамант походив із християнської родини. Його батьки померли під час переслідувань християн, а сам він, ще юнаком, був схоплений за віру в Христа. Попри катування та погрози, Мамант не зрікся християнства й загинув мученицькою смертю.

2 вересня в Україні святкують День нотаріату / © КМДА

2 вересня в Україні святкують День нотаріату / © КМДА

2 вересня в Україні святкують День нотаріату. Дата має символічне значення: 2 вересня 1993 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про нотаріат», який визначив правові засади діяльності нотаріату в Україні. Нотаріус — це фахівець, який посвідчує права та юридично значущі факти, оформлює спадщину, договори, довіреності, заповіти та інші документи. По суті, нотаріат допомагає забезпечувати юридичну визначеність і захищати права та законні інтереси людей і організацій. Саме значення цієї роботи й було підкреслено в указі про встановлення свята.

2 вересня Всесвітній день пошуку талантів / © pexels.com

2 вересня Всесвітній день пошуку талантів / © pexels.com

Також 2 вересня Всесвітній день пошуку талантів. Свято насамперед стосується рекрутерів, HR-фахівців та менеджерів із найму, адже саме вони допомагають компаніям знаходити людей із потрібними здібностями та створювати сильні команди. Відомо, що день започаткували 2018 року.

2 вересня Всесвітній день кокоса / © pexels.com

2 вересня Всесвітній день кокоса / © pexels.com

А ще 2 вересня Всесвітній день кокоса. Мета цього дня — привернути увагу до значення кокоса для економіки, продовольства, довкілля та добробуту мільйонів людей. Кокоси вирощують більш ніж у 90 країнах, а з них отримують не лише харчові продукти, а й олію, напої, косметичну сировину, волокна та матеріали для різних виробництв.

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