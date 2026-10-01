Яке свято 8 жовтня 2026 року / © ТСН

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8 жовтня 2026 року — четвер. 1687-й день війни в Україні.

Яке свято 8 жовтня

8 жовтня віряни святкують День пам’яті преподобної Пелагії / © pexels.com

8 жовтня віряни святкують День пам’яті преподобної Пелагії. Пелагія роздала своє майно нужденним і вирушила до Єрусалима. Там вона оселилася поблизу Оливної гори й проводила життя в молитві, пості та покаянні. Її історія в християнській традиції стала прикладом щирого покаяння, духовного переродження та Божого милосердя.

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8 жовтня в Україні святкують День юриста / © pexels.com

8 жовтня в Україні святкують День юриста. Свято було встановлене Указом Президента України 1997 року на підтримку ініціативи юридичної спільноти. Цей день покликаний підкреслити важливість професії юриста, адже її представники сприяють захисту прав і свобод громадян, утвердженню законності та справедливості, розвитку правової держави.

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8 жовтня Всесвітній день зору / © pexels.com

Також 8 жовтня Всесвітній день зору. Припадає на другий четвер жовтня. Головна мета цього дня — нагадати про важливість регулярної перевірки зору, своєчасного виявлення захворювань очей та доступності офтальмологічної допомоги.

8 жовтня Міжнародний день реєстрації народжень / © pexels.com

А ще 8 жовтня Міжнародний день реєстрації народжень. Свідоцтво про народження — це перший офіційний документ людини. Реєстрація підтверджує її ім’я, вік, громадянство та родинні зв’язки, а також допомагає забезпечити доступ до освіти, медичної допомоги й соціального захисту.

8 жовтня святкують Всесвітній день поширення інформації про дислексію / © pexels.com

8 жовтня святкують Всесвітній день поширення інформації про дислексію. Мета цього дня — допомогти суспільству краще розуміти людей із дислексією, боротися зі стереотипами та наголошувати на важливості своєчасної підтримки дітей і дорослих. Цей день також нагадує, що за належних методів навчання та підтримки люди з дислексією можуть успішно навчатися, працювати й реалізовувати свої здібності.

8 жовтня Міжнародний день подіатрії / © pexels.com

Також 8 жовтня Міжнародний день подіатрії. Мета цього дня — нагадати, наскільки важливо правильно доглядати за стопами, носити зручне взуття та своєчасно звертатися до фахівців у разі болю чи інших змін. Особливу увагу здоров’ю стоп варто приділяти людям із хронічними захворюваннями, спортсменам і тим, хто багато часу проводить на ногах. Адже здорові стопи безпосередньо впливають на рухливість, комфорт і якість повсякденного життя.

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8 жовтня Всесвітній день біометрії / © pexels.com

А ще 8 жовтня Всесвітній день біометрії. До біометрії належать відбитки пальців, розпізнавання обличчя, райдужної оболонки ока та голосу. Такі технології сьогодні використовують у смартфонах, банківських системах, документах, системах контролю доступу та під час перетину кордонів.

8 жовтня святкують Міжнародний день бездоріжжя / © pexels.com

8 жовтня святкують Міжнародний день бездоріжжя. Цього дня любителі позашляховиків, квадроциклів, мотоциклів та іншої техніки вирушають на маршрути складною місцевістю, беруть участь у тематичних зустрічах і діляться своїми подорожами. День також є нагодою нагадати про безпечне й відповідальне водіння, повагу до природи та необхідність користуватися дозволеними маршрутами, щоб активний відпочинок не завдавав шкоди довкіллю.

8 жовтня Всесвітній день восьминога / © pexels.com

Також 8 жовтня Всесвітній день восьминога. Восьминоги відомі своїм розвиненим інтелектом, здатністю навчатися, розв’язувати завдання, маскуватися та змінювати колір і текстуру тіла. Вони мають вісім щупалець із присосками, три серця, а їхня кров містить гемоціанін, через що має блакитнуватий відтінок.

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