Покрова Пресвятої Богородиці: картинки українською мовою, привітання в прозі та віршах

14 жовтня віряни святкують велике свято - Покрову Пресвятої Богородиці. Привітайте рідних та близьких з цим особливим днем. ТСН.ua підготував для вас привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та картинки українською мовою.

Разом з державним святом Днем захисників та захисниць України 14 жовтня українці святкують велике церковне свято - Покрови Пресвятої Богородиці. 2022 року дата припадає на п'ятницю. Цього дня прийнято ходити до церкви, а також вітати рідних та близьких.

Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці: своїми словами

Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров'я всім, радості і благополуччя. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!

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Нехай матінка Божа береже тебе від бід, нехай захистить та омофором своїм лагідно накриє. З Покровою Пресвятою!

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У світлий день Покрови Пречистої Богородиці, яка українцями завжди вважалася заступницею і покровителькою відзначається національне свято – День козацтва. Я щиро вітаю всіх, в кому живе дух наших славних попередників – запорожців, бажаю здоров’я і нових перемог в ім’я нашої великої Батьківщини. Щастя всім, радощів та благополуччя!

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Нехай Покрова духмяним жовтневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

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Покрова Пресвятої Богородиці, як і обіцяла Святим Апостолам Богородиця, завжди перебуває з нами і буде перебувати до кінця днів! Ми вважаємо Її не тільки покровителькою українського війська, але й всієї України. Тож великим українським святом!

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Сьогодні велике свято відзначає християнський світ. Нехай на всіх віруючих у Христа зійде благодать! Нехай святим своїм покривалом, зітканим з любові і турботи, Марія захистить вас від біди та нещастя!

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З нагоди козацького святи Покрови бажаю вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України!

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Нехай Покров Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім та вбереже від негод та нещасть. Бажаю доброти в серцях і віри в душі, благополуччя в родині і мирного неба над головою!

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Вітаємо зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Ваші молитви завжди будуть почуті, нехай Вас і Ваших близьких ніколи не підводить здоров'я і віра в світле майбутнє. Зі Святом!

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Щиро вітаю вас зі святом Покрови Пречистої Богородиці – одним з найдавніших християнських свят!

Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності, що передаються від покоління до покоління. Особливо це стосується цього свята, започаткованого ще нашими пращурами. Як відомо, воно знайшло своє продовження і в часи Запорізької Січі. Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею і покровителькою. Звертаючись до неї, вони казали: "Покрий нас чесним своїм покровом та ізбави нас від усякого зла". Тож всіх козаків - зі святом, і бажаю міцного здоров'я, незламної волі до перемоги та патріотичного духу, який допоможе долати будь-які перешкоди! Щиросердно зичу всім щастя, здоров’я, наснаги у відродженні кращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля слави нашого міста та всієї України. Щастя всім, радощів та благополуччя!

Покрова Пресвятої Богородиці: вірші на свято

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти – Цариця Землі і Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаєм Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.

***

Богородице Маріє –

Найкраща з усіх людей!

Твоя ласка чуда діє

Від віків на Україні,

Ти ключ маєш золотий

Від сердець усіх людей.

В сіру осінь чи зимою

До осель наших прилинь!

Стань нам літом чи весною,

Обмий чистою росою,

Пригорни нас до грудей, –

І ніколи не покинь!

Благослови, Пречиста Діво,

Царице неба і землі,

Тисячолітню Україну,

Скріпи її духовну силу.

Щиро молитися Тобі –

Царице неба і землі.

***

Покрова – козацька Мати

Вона усе на світі може –

Поправить вчинки і слова,

У ризи вдягне образ Божий,

Догляне вольності права.

Ізцілить рани і образи,

Одягне в золото ліси,

Усе покриє, всіх розважить

І сповнить – що б не попросив.

Свята Покровонько, як мати,

Ти нам дитинство зігрівай,

І українську нашу хату,

І наш веселий рідний край!

***

Пора осіння. Шурхіт падолисту.

Покрови час... Ще у старі віки

Твою Покрову, Матінко Пречиста,

За щит собі обрали козаки.

Коли ставало військо їх до бою,

Над козаками був не тільки стяг:

Твій о́браз був у кожного з собою,

Що силу надавав їм для звитяг.

Віки минули, та не згасла віра,

Покрови храм – для Тебе, наче рай.

Та знову йде орда чужинця-звіра

На благодатний український край.

Своїм святим могутнім Омофором

Подай козацьким дітям захист знов.

Хай начувається поганий ворог,

Хай йде додому, звідкіля прийшов...

***

Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

Світ у сяйві, не впізнати

саду і городу.

То Покрова - світле свято

Нашого народу.

То Покрова землю вкрила

щедрими плодами,

розпростерла ніжні крила,

стала понад нами.

То Покрова – захисниця

людей православних.

То – Богиня -помічниця

запорожців славних.

Грає осінь кольорова,

Пахнуть груші, сливи,

Усміхається Покрова

до дітей щасливих.

***

Як проходить пресвітла Пречиста,

Шелестить позолочене листя.

І пряде, і пряде без упину

Срібний шовк — дорогу павутину.

Усміхається сонце осіннє,

Мерехтить поміж листом проміння.

І летить понад стерні, над полем

Павутиння ласкаве поволі.

Як проходить пресвітла Пречиста,

Горобина їй сипле намисто.

Україною йде в кожну осінь

З веретеном Предобра і досі.

***

Угорi росте пiдкова,

По зiрках iде Покрова.

Вкриє землю обегiром –

Або листям, або снiгом.

Йди, Покровонько, до нас,

Хай настане добрий час –

Козакам i воякам,

Й всiм на свiтi дiточкам!

***

У день Покрови бажаю вам мирного неба!

Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,

Щоб вдавалось у житті все, що треба,

А наша країна лише процвітала!

***

Як вороги колись палили

Константинополя жита –

Покрови хусткою накрила

Всіх Богородиця свята.

Коли навколо царство змови

Марнує прожиті літа,

Накриє хусткою Покрови

Нас Богородиця свята.

Молитва з Богом є розмова,

І часто подумки без слів,

А Бога Матері Покрова

Хай вбереже від ворогів.

Від сил кривавих і ворожих,

Що нашу землю гнітять знов,

Хай буде завжди на сторожі

Від Богородиці Покров.

СМС вітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

З Днем Покрови!

***

З Покровою святою вас щиро вітаємо:

Доброботу й миру щиро бажаємо.

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

***

Бажаємо на Покрову вам

Щастя і добра,

Благословіння Діви,

Й сердечного тепла!

***

В день такий бажаю миру,

Сила віри хай росте.

І в родині щастя буде,

І достаток хай прийде.

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров’я

І благодать з любов’ю!

***

Бажаю, щоб Богоматір

Тебе все життя оберігала,

Щоб не давала сумувати

І від проблем укривала.

***

В свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

***

Вас я з Покровою вітаю.

Щастя, здоров'я й любові бажаю.

Нехай Богородиця всіх вас рятує,

Успіх й добро повсякчас дарує!

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причин не буде сумувать

І легко живеться!

***

Величезним благодатним щастям

Від Богородиці самої

Прийде сьогодні водночас

День славний – Покрова!

Нехай чудодійний Покров

Вас осяє і заспокоїть,

Подарує щастя і любов,

І рани всі загоїть!

Покрова Пресвятої Богородиці: картинки українською мовою

Покрова Пресвятої Богородиці 2022 / Фото: ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2022 / Фото: ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2022 / Фото: ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2022 / Фото: ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2022 / Фото: ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2022 / Фото: ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2022 / Фото: ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2022 / Фото: ТСН.ua