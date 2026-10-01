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Покрова Пресвятої Богородиці: картинки українською мовою, привітання в прозі та віршах
1 жовтня віряни святкують велике свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Нагадаємо, що раніше ця подія припадала на 14 жовтня, але з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата змінилася.
Разом з державним святом Днем захисників та захисниць України 1 жовтня українці святкують велике церковне свято — Покрова Пресвятої Богородиці. 2026 року дата припадає на четвер. Цього дня прийнято ходити до церкви, а також вітати рідних та близьких.
Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці: своїми словами та у віршах
Вітаю зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Божа Матір огортає своїм небесним покровом, захищає від усього лихого та дарує мир і спокій. Бажаю міцного здоров’я, родинного тепла, добробуту, щирої любові та світлої надії в серці!
Зі святом Покрови сьогодні вітаю,
Добра і здоров’я від серця бажаю.
Хай Матір Пречиста від лиха боронить,
А смуток і горе ваш дім не тривожать.
Хай мир запанує у кожній родині,
Хай світлими будуть прийдешні години.
Хай віра й надія у серці живуть,
А щастя й любов поруч з вами ідуть!
Щиро вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай у цей особливий день у вашому домі панують мир, затишок і злагода. Нехай Богородиця оберігає вас і ваших рідних, допомагає долати труднощі та веде світлою дорогою до щастя й добра.
Хай Покрова вас вкриває,
Божа Матір захищає,
Хай дарує мир і силу,
Щоб життя було щасливим.
Хай у домі — доброта,
В серці — віра й теплота,
А Господня благодать
Буде вас оберігать!
Зі святом Покрови! Бажаю, щоб Пресвята Богородиця завжди була вашою заступницею та берегла від бід і негараздів. Нехай у житті буде більше радісних днів, добрих людей, щасливих подій та приводів дякувати за кожен новий ранок.
У день Покрови побажаю
Тепла, добра і світлих днів,
Хай Божа Матір захищає
Від всіх тривог і ворогів.
Нехай здоровими всі будуть,
Нехай любов живе в серцях,
А всі печалі вас забудуть,
І щастя сяє у очах!
Вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай Її материнська любов і захист будуть поруч у кожну мить життя. Бажаю миру в душі й навколо, здоров’я рідним, достатку в домі та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай добро завжди повертається сторицею!
Нехай свята Покрова
Дарує мир і ласку,
А кожен день дарує
Добро, немов у казці.
Хай Богородиця свята
Оберігає повсякчас,
Дарує щастя і тепло
Для вас, родини і для нас!
У світле свято Покрови бажаю Божого благословення, душевного спокою та родинного щастя. Нехай Пресвята Богородиця вкриє своїм покровом ваш дім, захистить усіх дорогих серцю людей та подарує сили, віру й надію. Нехай попереду чекають лише добрі зміни та мирні дні!
З Покровою щиро вітаю,
Здоров’я і миру бажаю!
Хай Матір Божа захищає,
Від бід і смутку укриває.
Хай буде затишок в оселі,
А рідні — добрі та веселі,
Хай серце вірою живе,
А доля щастя принесе!