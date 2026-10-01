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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
83k
Час на прочитання
3 хв

Покрова Пресвятої Богородиці: картинки українською мовою, привітання в прозі та віршах

1 жовтня віряни святкують велике свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Нагадаємо, що раніше ця подія припадала на 14 жовтня, але з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата змінилася.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Покрова Пресвятої Богородиці 2023: привітання

Покрова Пресвятої Богородиці 2023: привітання / © Unsplash

Разом з державним святом Днем захисників та захисниць України 1 жовтня українці святкують велике церковне свято — Покрова Пресвятої Богородиці. 2026 року дата припадає на четвер. Цього дня прийнято ходити до церкви, а також вітати рідних та близьких.

Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці: своїми словами та у віршах

Вітаю зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Божа Матір огортає своїм небесним покровом, захищає від усього лихого та дарує мир і спокій. Бажаю міцного здоров’я, родинного тепла, добробуту, щирої любові та світлої надії в серці!

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Зі святом Покрови сьогодні вітаю,

Добра і здоров’я від серця бажаю.

Хай Матір Пречиста від лиха боронить,

А смуток і горе ваш дім не тривожать.

Хай мир запанує у кожній родині,

Хай світлими будуть прийдешні години.

Хай віра й надія у серці живуть,

А щастя й любов поруч з вами ідуть!

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Щиро вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай у цей особливий день у вашому домі панують мир, затишок і злагода. Нехай Богородиця оберігає вас і ваших рідних, допомагає долати труднощі та веде світлою дорогою до щастя й добра.

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Хай Покрова вас вкриває,

Божа Матір захищає,

Хай дарує мир і силу,

Щоб життя було щасливим.

Хай у домі — доброта,

В серці — віра й теплота,

А Господня благодать

Буде вас оберігать!

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Зі святом Покрови! Бажаю, щоб Пресвята Богородиця завжди була вашою заступницею та берегла від бід і негараздів. Нехай у житті буде більше радісних днів, добрих людей, щасливих подій та приводів дякувати за кожен новий ранок.

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

У день Покрови побажаю

Тепла, добра і світлих днів,

Хай Божа Матір захищає

Від всіх тривог і ворогів.

Нехай здоровими всі будуть,

Нехай любов живе в серцях,

А всі печалі вас забудуть,

І щастя сяє у очах!

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай Її материнська любов і захист будуть поруч у кожну мить життя. Бажаю миру в душі й навколо, здоров’я рідним, достатку в домі та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай добро завжди повертається сторицею!

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Нехай свята Покрова

Дарує мир і ласку,

А кожен день дарує

Добро, немов у казці.

Хай Богородиця свята

Оберігає повсякчас,

Дарує щастя і тепло

Для вас, родини і для нас!

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

У світле свято Покрови бажаю Божого благословення, душевного спокою та родинного щастя. Нехай Пресвята Богородиця вкриє своїм покровом ваш дім, захистить усіх дорогих серцю людей та подарує сили, віру й надію. Нехай попереду чекають лише добрі зміни та мирні дні!

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 / © ТСН.ua

З Покровою щиро вітаю,

Здоров’я і миру бажаю!

Хай Матір Божа захищає,

Від бід і смутку укриває.

Хай буде затишок в оселі,

А рідні — добрі та веселі,

Хай серце вірою живе,

А доля щастя принесе!

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