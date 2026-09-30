Одна з країн НАТО готова завдавати ударів вглиб території Росії

Винищувач Gripen / © Associated Press

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Швеція розробила нову концепцію ведення повітряної війни, яка передбачає не лише захист власної території, а й ураження військових цілей противника в глибині його території. Йдеться, зокрема, про відмову від оборонної війни у разі нападу Росії.

Про це заявив начальник Центру ведення повітряної війни ВПС Швеції полковник Карл Бергквіст, якого цитує шведське видання Aftonbladet.

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За його словами, у разі нападу Росії Швеція не має наміру обмежуватися оборонними діями. «Напад має коштувати дорого», — заявив Бергквіст.

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Водночас він наголосив, що йдеться не про превентивні удари. Мета нової концепції — стримування потенційного агресора, який має розуміти, що у разі війни бойові дії не залишаться лише на шведській території.

У Швеції врахували досвід України

Одним із чинників перегляду підходів до ведення бойових дій шведськими ВПС став досвід повномасштабної війни Росії проти України. У Стокгольмі виходять із того, що критично важливо не дозволити противнику отримати перевагу в повітрі.

Шведські ВПС уже відпрацьовують тактику швидкого перебазування та розосередження авіації, щоб ускладнити її знищення під час ударів противника. Тепер до цієї моделі планують додати здатність завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора.

Йдеться, зокрема, про ураження логістичних вузлів, штабів та авіабаз. За оцінкою шведських військових, такі удари можуть ускладнити або сповільнити проведення противником військової операції вже на її початковому етапі.

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Gripen можуть отримати далекобійні ракети

Одним із ключових елементів нової концепції має стати інтеграція крилатих ракет Taurus KEPD 350 із винищувачами JAS 39 Gripen.

Ці ракети мають дальність понад 500 км і здатні летіти на надзвичайно малій висоті, що ускладнює їх виявлення. Вони також призначені для ураження укріплених цілей.

Крім того, шведські збройні сили розглядають можливість придбання ракет із ще більшою дальністю. У документах, направлених уряду, йшлося про потребу в крилатих і балістичних ракетах, здатних уражати цілі на відстані до 2000 км. Від Стокгольма до Москви — близько 1200 км.

Автостради, дрони та супутники

Нова концепція передбачає комплексну перебудову підходів до ведення повітряної війни. Шведські ВПС планують використовувати автомобільні дороги як імпровізовані злітно-посадкові смуги, що дозволить розосереджувати винищувачі та зменшити їхню залежність від стаціонарних авіабаз.

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Також передбачається посилення протиповітряної оборони, розвиток засобів боротьби з безпілотниками та розширення розвідувальних можливостей. Для цього планують активніше використовувати безпілотні системи та супутникову розвідку.

Швеція посилила роль у НАТО

Перегляд військової стратегії відбувається після різкої зміни оцінки безпекової ситуації в Європі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція відмовилася від багаторічної політики військового неприєднання та у 2024 році стала членом НАТО.

Це змінило її роль у системі безпеки Північної Європи. Швеція тепер є частиною оборонної структури північного флангу Альянсу разом із Фінляндією, Норвегією та країнами Балтії.

Раніше шведська розвідка попереджала, що протягом кількох років Росія може бути здатна проводити обмежені військові операції в регіоні.

Географічне розташування Швеції є одним із чинників її стратегічного значення. Близькість до Балтійського моря дозволяє швидко реагувати на потенційні загрози в регіоні, тоді як можливість використовувати Gripen із розосереджених позицій має підвищити живучість шведської авіації.

Нагадаємо, нещодавно винищувачі ВПС Фінляндії і Швеції перехопили ескадрилью російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

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