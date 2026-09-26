ЗМІ назвали зброю, якою Росія збирається атакувати країни Європи

БпЛА "Герань-5" / © Сергій Флеш

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Росія продовжує збільшувати виробництво ударних безпілотників та вдосконалювати їхні характеристики.

Про це пише Euronews із посиланням на дані американської розвідки.

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За інформацією видання, після понад чотирьох років повномасштабної війни Росія використовує вже не один конкретний тип безпілотника. Її арсенал включає різні системи — від відносно дешевих дронів-камікадзе до швидкісних безпілотників із реактивними двигунами.

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Саме тому автор публікації проаналізував основні російські безпілотники, які потенційно можуть бути використані для атак за межами України.

«Герань-2», або класичний «Шахед»

Основу російської кампанії ударів із використанням дронів становить російська версія іранського Shahed-136. Залежно від модифікації такий апарат здатен долати до 2500 км, нести бойову частину масою до 50 кг і розвивати швидкість близько 185 км/год.

У публікації звертають увагу на відносно невисоку вартість цих дронів. Саме це дає Росії можливість застосовувати їх великими хвилями, створюючи додаткове навантаження на системи протиповітряної оборони.

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«Герань-¾/5»

Як зазначає автор, удосконалення української ППО стимулювало Росію розвивати швидші версії безпілотників і переходити від поршневих двигунів до реактивних.

«Герань-3» може розганятися до 370 км/год, «Герань-4» — до 500 км/год, а новітня «Герань-5» — до 600 км/год. Дальність польоту окремих модифікацій наближається до 1000 км, тоді як маса бойового навантаження може становити до 90 кг.

«Ця суміш дає досить точну картину стану російського безпілотного арсеналу на цьому етапі війни: він більше не базується на одній моделі, а являє собою ціле сімейство систем, що виконують різні ролі», — пише Euronews.

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«Гербера»

Цей безпілотник спочатку розробляли як дешевий дрон-приманку, покликаний перевантажувати українські радари та відволікати увагу ППО.

Водночас, за даними української розвідки, Росія почала оснащувати частину таких апаратів фугасно-осколковими бойовими частинами. Орієнтовна вартість «Гербери» становить близько 10 тисяч доларів, а дальність польоту версії-приманки може сягати 600 км.

«Ланцет»

На відміну від «Гераней», безпілотники «Ланцет» переважно призначені для ураження конкретних цілей на передовій. Серед них — артилерійські системи, радари та бронетехніка.

Такий БпЛА здатен перебувати в повітрі до години, а маса його бойової частини залежно від модифікації становить 3–5 кг.

Автор матеріалу також згадує повідомлення про створення значно потужнішої версії Lancet XXL. Водночас наголошується, що ані виробник, ані російське Міноборони офіційно її не підтвердили.

«Орлан-10»

Цей безпілотник переважно використовується для розвідки. Зокрема, він виконує завдання зі спостереження, коригування артилерійського вогню та передачі розвідувальної інформації.

«Орлан-10» може перебувати в повітрі близько 18 годин і працювати на відстані до 600 км — залежно від режиму використання. За наявними даними, Росія виготовила понад 1000 таких апаратів у різних модифікаціях.

«Оріон»

Це значно більший багатоцільовий безпілотник, який часто порівнюють з американським MQ-9 Reaper.

Маса «Оріона» становить близько тонни. Він здатен нести до чотирьох ракет і перебувати в повітрі до 24 годин.

Водночас серійне виробництво цього типу БпЛА розгорталося повільно. Через це його роль у війні залишається значно меншою, ніж у безпілотників сімейства «Герань».

FPV-дрони на оптоволокні

Окремим напрямом розвитку російських безпілотників стали FPV-апарати, які керуються через оптоволоконний кабель.

Така конструкція робить їх практично невразливими до традиційного радіоелектронного придушення, оскільки для керування дроном не використовується радіосигнал.

Російські моделі такого типу зазвичай мають дальність близько 20–30 км та здатні нести кілька кілограмів вибухівки.

За оцінкою, наведеною Euronews, саме поєднання різних типів безпілотників та їхньої дальності потенційно створює додаткові виклики для європейської безпеки.

Автор публікації окремо розглядає можливість використання Росією суден так званого тіньового флоту в Середземному морі як потенційних платформ для запуску дронів.

«З корабля тіньового флоту в Середземному морі російська армія могла б запускати безпілотники „Герань-2“, „Герань-3“, „Герань-4“ та „Герань-5“, усі з яких здатні нести вибухове корисне навантаження до цілей на відстані майже 1000 кілометрів», — наголошує автор публікації.

Раніше повідомлялося, що Європейські спецслужби попереджають про можливе посилення дій Росії проти НАТО. Однак країни навряд чи встигнуть підготуватися до ймовірних атак.

Ми раніше інформували, що європейські розвідники попереджають, що Росія може спробувати перевірити готовність НАТО до спільної відповіді вже протягом найближчих місяців, але країни Балтії закликають не піддаватися паніці.

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