Ozempic / © Associated Press

Реклама

На компанії Eli Lilly та Novo Nordisk масово подають до суду пацієнти, які приймали популярні ліки для схуднення та від діабету, зокрема Ozempic, Wegovy, Zepbound, Mounjaro та Trulicity. Люди стверджують, що через ці препарати повністю втратили зір, а виробники не попередили їх про такий ризик.

Про це повідомляє видання USA TODAY.

Реклама

У чому звинувачують фармвиробників

Загалом до американських судів уже подали тисячі скарг проти виробників цих ліків. Щонайменше 4 000 позовів об’єднали у великі справи через важкі побічні ефекти — зокрема хвороби шлунка та повну втрату зору.

Реклама

Більшість нових позовів стосуються рідкісної хвороби — неартеріїтної передньої ішемічної оптичної нейропатії (NAION), яка призводить до сліпоти. Люди стверджують, що компанії знали про цей ризик, але не додали попередження на упаковки ліків у США.

«Зусилля відповідачів щодо приховування (або мінімізації) ризиків, пов’язаних із прийомом їхніх препаратів, мали на меті створити враження, що це „чарівні пігулки“, які допомагають людині схуднути», — йдеться в одному з позовів, поданих проти Eli Lilly до суду штату Пенсільванія.

Видання USA TODAY наводить приклад 63-річного чоловіка, якому у 2023 році призначили Ozempic від діабету. Через чотири місяці прийому ліків він перестав бачити на одне око, а восени 2024 року повністю осліп. Через втрату зору чоловік був змушений звільнитися з роботи, відмовитися від права керувати транспортом і скасувати всі заплановані на пенсію подорожі.

Що таке NAION та чи пов’язаний він із препаратами GLP-1

За даними Клініки Клівленда, NAION — це стан, який спричиняє раптову втрату зору на одному або обох очах через порушення кровотоку до зорового нерва. Його також називають «інсульком ока». Захворювання є рідкісним і найчастіше трапляється у людей віком від 50 років.

Реклама

Науковці досі не мають єдиної думки та не довели, що препарати GLP-1 безпосередньо викликають цю хворобу очей. Окремі дослідження 2024 та 2025 років показують лише можливий зв’язок між прийомом ліків і погіршенням зору, але не доводять прямої причини, тоді як інші наукові праці взагалі не виявили жодного впливу цих препаратів на зір.

Маркування ліків у світі та позиція компаній

Попри відсутність остаточних доказів, компанія Novo Nordisk додала до інструкцій Wegovy та Ozempic у Європі, Великій Британії, Данії та Австралії попередження, що ліки можуть спричиняти цю хворобу очей щонайменше в одного з 10 тисяч пацієнтів.

У США такого застереження на упаковках немає, адже Американська академія офтальмології заявила про брак даних для масового попередження, хоча й порадила лікарям із пацієнтами разом зважувати всі ризики.

«Огляд наявних даних не встановив, що семаглутид викликає NAION, лише потенційний зв’язок між ними… загальний ризик NAION залишається низьким», — зазначається в офіційному пресрелізі AAO.

Реклама

У судових документах фармацевтичні компанії наголошують, що хворі на діабет самі по собі мають вищий ризик виникнення проблем із зором. Виробники зазначають, що безпеку цих ліків доведено сотнями випробувань і майже 20 роками використання, а всі відомі ризики чітко вказані в інструкціях, які американський регулятор перевіряв і затверджував понад 40 разів.

Нагадаємо, перерва у прийманні препаратів GLP-1 може позначитися не лише на вазі. Науковці з’ясували, що у людей із діабетом 2 типу після припинення такої терапії поступово слабшав і серцево-судинний захист.

Новини партнерів