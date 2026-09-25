Вісім років небезпечна хвороба залишалася непоміченою: що ховалося за звичайними залисинами

Лікарі роками лікували алопецію, але причина була зовсім іншою / © Associated Press

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54-річний Джейсон Брюард роками намагався з’ясувати, чому в нього випадає волосся на голові та обличчі. Спочатку лікарі діагностували алопецію, однак згодом з’ясувалося, що в чоловіка була пухлина мозку, яка, за оцінками медиків, росла близько восьми років.

Про це повідомило видання Mirror.

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Перші лисини Джейсон помітив ще 2020 року — одна з’явилася на голові, інша на бороді. Він звернувся до дерматолога і почав лікуватися від алопеції, проте терапія не давала бажаного результату.

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На той час чоловік разом із родиною жив у Південній Африці. Через відсутність відповідей щодо свого стану 2022 року він із дружиною Маріанною та сином Ештоном переїхав до Аліканте в Іспанії. Там Джейсон продовжив звертатися до дерматологів, однак справжню причину проблем виявили лише через два роки.

У січні 2024-го чоловік прокинувся близько п’ятої ранку від сильного головного болю. Його доправили до відділення невідкладної допомоги, де вперше зробили МРТ голови. Обстеження показало доброякісну пухлину розміром 4,6 см. Вона розташовувалася біля гіпофіза та тиснула на зоровий нерв. За словами родини, лікарі попереджали про ризик втрати зору.

У лютому Джейсона прооперували. Втручання, яке мало тривати близько трьох годин, затягнулося до семи. За словами самого чоловіка, під час операції виникла кровотеча, а також був пошкоджений гіпофіз.

Після операції Джейсон провів тиждень у реанімації. У нього з’явилася косоокість, а також серйозні проблеми з короткочасною пам’яттю. Чоловік розповідав, що міг не пам’ятати навіть того, що їв на сніданок. Його дружина залишила роботу, щоб постійно доглядати за ним.

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Протягом наступних місяців Джейсон проходив гормональну терапію, однак суттєвого поліпшення не відчував. У березні 2025 року родина вирішила повернутися до Великої Британії та оселилася в Кембриджширі, де чоловік продовжив лікування в лікарні Адденбрук.

За словами Джейсона, після коригування гормональної терапії його стан почав покращуватися. Він став краще концентруватися, перестав спати вдень, а зір частково відновився. Водночас випадіння волосся через пошкодження гіпофіза, за його словами, залишилося незворотним.

Нині чоловік намагається повернутися до роботи та займається розробленням систем штучного інтелекту для освіти. Після пережитого він уже не планує повертатися до колишньої професійної діяльності та сподівається, що новий проєкт стане для нього новим початком.

Нагадаємо, раніше 28-річна інфлюенсерка Крісті Коллінз пережила сепсис після того, як видавила фурункул у зоні бікіні, сприйнявши його за звичайне вросле волосся.

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