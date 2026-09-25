Ви перете деякі речі занадто часто: експерти назвали правильні терміни для всього одягу

Як часто потрібно прати одяг / © pexels.com

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Як часто потрібно прати одяг, залежить від того, наскільки близько він контактує зі шкірою, чи пітніли ви протягом дня, а також від матеріалу та умов носіння. Тому футболка, джинси та бюстгальтер потребують зовсім різного підходу.

Який одяг потрібно прати після кожного носіння

Найпростіше правило стосується речей, які безпосередньо контактують зі шкірою та швидко накопичують піт, шкірний жир і забруднення.

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Нижню білизну та шкарпетки потрібно прати після кожного носіння. Те саме стосується більшості футболок, майок і топів, особливо якщо ви носили їх протягом усього дня.

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Після кожного використання рекомендують прати і спортивний одяг. Під час тренування він активно вбирає піт, тому залишати такі речі до наступного заняття без прання не варто.

До цієї категорії належать також легінси та колготки, а купальник бажано прати або ретельно очищати після кожного використання.

Як часто потрібно прати бюстгальтер

Бюстгальтер не обов’язково відправляти до пральної машини щовечора. За звичайних умов його можна носити приблизно 2–3 рази перед пранням.

Водночас між носіннями бажано робити перерву. Це дозволяє еластичним волокнам відновити форму.

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Якщо надворі спекотно, ви сильно пітніли або займалися активною фізичною роботою, прати бюстгальтер варто частіше.

Як часто прати джинси

Саме з джинсами рекомендації найбільше різняться. Їх точно не потрібно автоматично прати після кожного носіння.

Деякі рекомендації передбачають прання приблизно після трьох носінь, тоді як інші фахівці з догляду за тканинами допускають 6–10 носінь, якщо джинси залишаються чистими, не мають плям і неприємного запаху.

Тому краще орієнтуватися не лише на кількість днів. Якщо на джинсах з’явилися плями, ви сильно спітніли або тканина має запах, річ час прати незалежно від того, скільки разів ви її вдягали.

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Під час прання джинси варто вивертати навиворіт і використовувати прохолодну воду — це допомагає довше зберігати колір тканини.

Піжама: частіше, ніж може здаватися

Навіть якщо піжама виглядає чистою, під час сну вона контактує зі шкірою протягом кількох годин.

За звичайних умов піжаму рекомендують прати приблизно після 3–4 носінь. Якщо ви приймаєте душ безпосередньо перед сном і мало пітнієте вночі, інтервал іноді можна трохи збільшити.

А ось людям, які сильно пітніють уві сні, краще змінювати піжаму частіше.

Светри, спідниці та штани

Речі, які не прилягають безпосередньо до тіла, зазвичай не потребують щоденного прання.

Светр, наприклад, часто вдягають поверх футболки або сорочки, тому він менше контактує зі шкірою. Аналогічний принцип діє для спідниць і деяких штанів.

Після носіння варто оглянути річ: якщо немає плям і запаху, її можна провітрити та вдягнути знову. Матеріал теж має значення, тому перед пранням завжди слід перевіряти рекомендації виробника на етикетці.

Як часто прати пальто та верхній одяг

Ще рідше прання потребує верхній одяг. За нормального використання пальто може бути достатньо очищати один-два рази за сезон.

Однак тут особливо важливо враховувати матеріал. Деякі речі не можна прати у звичайній машинці й для них рекомендоване професійне чищення.

Локальні плями краще прибирати одразу, а не чекати завершення сезону.

Чому не варто прати абсолютно все після одного носіння

Частіше — не завжди означає краще. Кожен цикл прання створює механічне навантаження на тканину. З часом речі можуть втрачати насиченість кольору, форму та швидше зношуватися.

Тому корисніше дотримуватися простого принципу: речі, що безпосередньо контактують зі шкірою або вбирають багато поту, прати часто, а решту — оцінювати після носіння.

Існують і очевидні винятки. Якщо на одязі є пляма, неприємний запах або ви сильно спітніли, чекати рекомендованої кількості носінь не потрібно.

FAQ

Як часто потрібно прати одяг?

Це залежить від типу речі. Нижню білизну, шкарпетки, футболки та спортивний одяг зазвичай перуть після кожного носіння. Бюстгальтер — приблизно після 2–3 носінь, піжаму — після 3–4. Джинси можна прати значно рідше, орієнтуючись також на плями, запах та умови носіння.

Скільки разів можна носити одяг без прання?

Універсальної кількості немає. Речі, що безпосередньо контактують зі шкірою та потом, краще прати після кожного носіння. Штани, джинси, светри та верхній одяг за відсутності плям і запаху можна вдягати кілька разів. Водночас завжди потрібно враховувати матеріал і вказівки виробника на етикетці.

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