Як часто насправді потрібно стригти волосся: перукарі назвали терміни для кожної довжини

Як часто потрібно стригти волосся / © pexels.com

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Виявляється, оптимальний інтервал залежить від довжини, текстури та стану волосся, а також від самої зачіски.

Коротка стрижка може потребувати корекції вже через місяць, тоді як власницям довгого волосся іноді достатньо відвідувати перукаря раз на кілька місяців.

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Як зрозуміти, що волосся вже час стригти

Орієнтуватися лише на календар не варто. Волосся саме може підказати, що настав час записатися до перукаря.

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Серед основних ознак — сухі та посічені кінчики, ламкість, втрата об’єму і форми зачіски. Якщо волосся стало тьмяним, сильніше пушиться, а звична укладка вже не дає бажаного результату, відкладати стрижку також не варто.

Частота стрижки при цьому залежатиме від довжини волосся.

Коротке волосся — кожні 4–8 тижнів

Чим коротша стрижка, тим швидше стає помітним відростання волосся. Саме тому піксі, боб та інші короткі зачіски потребують регулярнішої корекції.

Піксі бажано оновлювати приблизно кожні 4–6 тижнів, щоб зберегти довжину та форму шарів. Боб може витримати трохи довшу перерву — близько 6–8 тижнів.

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Якщо ж ідеться про дуже коротку стрижку, її форму іноді доводиться коригувати приблизно раз на місяць.

Водночас усе залежить від вашої мети. Якщо ви вирішили відрощувати коротке волосся, інтервали між повноцінними стрижками можна поступово збільшувати.

Волосся середньої довжини — приблизно раз на 3–4 місяці

Волосся до плечей або трохи нижче зазвичай не потребує настільки частого відвідування салону.

Такі стрижки, як подовжений боб або багатошаровий wolf cut, можуть добре тримати форму протягом кількох місяців. Тому орієнтовний інтервал між стрижками становить 3–4 місяці.

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Але чекати так довго не обов’язково, якщо кінчики почали сіктися або волосся втратило форму. Після частого фарбування чи використання гарячих інструментів корекція може знадобитися раніше.

Довге волосся — до 5 місяців

Довге волосся дає найбільше свободи. Якщо воно здорове, а стрижка не вимагає чіткої геометричної форми, між візитами до перукаря може минути 3–5 місяців.

Наприклад, довгі багатошарові стрижки можна оновлювати приблизно раз на три місяці. У деяких випадках інтервал можна збільшити до п’яти місяців.

Однак є важлива умова — правильний домашній догляд. Якщо кінчики стають сухими, починають ламатися або сильно сіктися, чекати запланованої дати не потрібно.

Кучеряве волосся потребує іншого підходу

З кучерявим і дуже текстурованим волоссям ситуація дещо інша. Через природне скручування пасом відростання довжини може бути менш помітним, тому така зачіска іноді довше зберігає прийнятну форму.

Проте кучері також можуть страждати від сухості, ламкості, вузликів та посічених кінчиків. Тому приблизно через 6–8 тижнів після стрижки варто уважно оцінити стан волосся.

Якщо кінчики залишаються здоровими, а форма зачіски вас влаштовує, наступний візит до майстра можна відкласти.

Тонке та пошкоджене волосся — приблизно кожні 8 тижнів

Тонке волосся та пасма, пошкоджені регулярними гарячими укладками, потребують особливої уваги.

Посічені кінчики та ламкість на такому волоссі можуть ставати помітними швидше. Тому перукарі радять орієнтуватися приблизно на 8 тижнів між підстриганнями.

Особливо це актуально для тих, хто регулярно користується випрямлячем, плойкою або іншими гарячими інструментами.

При цьому стрижка не змушує волосся рости швидше від коренів. Її завдання — прибрати пошкоджені кінчики та зменшити подальше обламування довжини.

Як довше зберегти волосся доглянутим після стрижки

Правильний домашній догляд може допомогти довше підтримувати гарний вигляд зачіски. Шампунь і кондиціонер варто підбирати відповідно до типу та стану волосся. Сухим пасмам потрібне достатнє зволоження, а тонкому волоссю — засоби, які не обтяжують його.

Важливий і стан шкіри голови. Її потрібно регулярно очищати та звертати увагу на незвичні зміни.

Ще одне правило — захист волосся від високих температур. Перед сушінням феном, випрямленням або завивкою бажано використовувати термозахисний засіб.

Отже, універсального графіка стрижок не існує. Коротке волосся зазвичай доводиться оновлювати найчастіше, довге може обходитися без стрижки кілька місяців, а тонке та пошкоджене потребує більш регулярного підстригання. Найкращий орієнтир — не лише кількість тижнів після останнього походу до перукаря, а й реальний стан кінчиків та форма зачіски.

FAQ

Як часто потрібно підстригати кінчики волосся?

Частота залежить від довжини та стану волосся. Для здорового середнього та довгого волосся інтервал може становити приблизно 3–4 місяці, а в окремих випадках — до п’яти. Якщо волосся тонке, пошкоджене гарячими укладками або кінчики швидко січуться, підстригати їх може знадобитися приблизно раз на 8 тижнів.

Чи потрібно стригти волосся, щоб воно швидше росло?

Стрижка сама по собі не прискорює ріст волосся від коренів. Проте регулярне видалення пошкоджених і посічених кінчиків допомагає зменшити ламкість. Завдяки цьому волосся може краще зберігати довжину та виглядати густішим і здоровішим.

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